La promessa pre finale è stata mantenuta, Cucurella ha un nuovo tattoo, il volto del suo allenatore.
Spagna al Mondiale, impazza sempre di più la Cucurella mania
“Se vinciamo il Mondiale mi tatuo il volto di Luis de la Fuente. Piccolino, ma credo sia un bel ricordo. Il punto bisognerà pensarci. Io firmo per il tatuaggio, poi bisognerà vedere dove farlo”. Questa la promessa prima della finale del terzino spagnolo, che nella giornata di oggi ha mantenuto la promessa e tramite una storia Instagram ha mostrato il momento in cui è entrato dal proprio tatuatore di fiducia e anche il post.
Caricamento post Instagram...
Promessa mantenutaSì, promessa mantenuta quella di Cucurella che mostra il nuovo tatuaggio, il volto del mister de la Fuente in compagnia della coppa del mondo, non troppo piccolo come aveva già preannunciato il giocatore ma mostra anche dove ha deciso di tatuarsi, dietro l'avanbraccio.
Un tattoo che ha fatto tanto discutere e sorridere anche il mister spagnolo che in conferenza stampa dopo la finale ne parlò: " Sono troppo vecchio per i tatuaggi, ma ha commesso un errore e dato che è un uomo di parola e una persona seria, dovrà mantenere la promessa fatta" Aggiungendo: "Non sono nemmeno così tanto brutto da dover esser messo in una parte del corpo dove non si vede, ma sono felice ed orgoglioso che mantenga la parola fatta."
Un tattoo che lo accompagnerà per il prosieguo della sua carriera e nella sua nuova avventura al Real Madrid, trasferimento avvenuto nelle ultime settimane e che legherà il calciatore ai blancos per le prossime 6 stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA