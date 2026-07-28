“Se vinciamo il Mondiale mi tatuo il volto di Luis de la Fuente. Piccolino, ma credo sia un bel ricordo. Il punto bisognerà pensarci. Io firmo per il tatuaggio, poi bisognerà vedere dove farlo”. Questa la promessa prima della finale del terzino spagnolo, che nella giornata di oggi ha mantenuto la promessa e tramite una storia Instagram ha mostrato il momento in cui è entrato dal proprio tatuatore di fiducia e anche il post.

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Promessa mantenuta

Sì, promessa mantenuta quella di Cucurella che mostra il nuovo tatuaggio, il volto del mister de la Fuente in compagnia della coppa del mondo, non troppo piccolo come aveva già preannunciato il giocatore ma mostra anche dove ha deciso di tatuarsi, dietro l'avanbraccio.

Un tattoo che ha fatto tanto discutere e sorridere anche il mister spagnolo che in conferenza stampa dopo la finale ne parlò: " Sono troppo vecchio per i tatuaggi, ma ha commesso un errore e dato che è un uomo di parola e una persona seria, dovrà mantenere la promessa fatta" Aggiungendo: "Non sono nemmeno così tanto brutto da dover esser messo in una parte del corpo dove non si vede, ma sono felice ed orgoglioso che mantenga la parola fatta."

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: David Raya, Marc Cucurella e i compagni di squadra spagnoli festeggiano sul palco durante la sfilata del Trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è svolta al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Un tattoo che lo accompagnerà per il prosieguo della sua carriera e nella sua nuova avventura al Real Madrid, trasferimento avvenuto nelle ultime settimane e che legherà il calciatore ai blancos per le prossime 6 stagioni.