Leonardo Spinazzola prende la parola direttamente da Castel Di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. L'esterno azzurro affida ai microfoni di Sky Sport le proprie sensazioni sul presente e sul futuro della squadra partenopea. Il giocatore affronta subito l'importante tema del centenario del club: "Sappiamo che quest'anno è molto importante per tutta la società, per tutti noi e per tutto il popolo napoletano, una responsabilità in più".

Il difensore traccia poi un profilo netto del proprio allenatore, lodando apertamente il suo approccio quotidiano: "Come l'ho trovato? Sempre uguale, il mister è sempre molto equilibrato". Il tecnico livornese ama scherzare e instaurare un bel rapporto con i calciatori, ma durante le sessioni in campo spinge il gruppo al massimo delle potenzialità. Spinazzola azzarda quindi un paragone illustre con il recente passato azzurro: "In quello non noto alcuna differenza rispetto agli anni che abbiamo vissuto con mister Conte. Sono diversi, ma con un obiettivo: la vittoria e stiamo lavorando per quello".

L'amichevole, il coraggio e la catena di sinistra

tocca anche gli aspetti puramente tattici, partendo dalle richieste dell'allenatore in vista della sfida amichevole controchiede ai suoi ragazzi di giocare e pressare con grandissimo, mantenendo sempre l'assolutatattica quando le squadre avversarie prendono in mano il pallino del gioco. Il mister pretende, unione e, soprattutto, tanto divertimento in campo.analizza poi il lavoro specifico sulle corsie esterne: "La fascia sinistra? Anche a destra non se la passano male, giocano a memoria da anni". L'esterno elogia i nuovi compagni di catena: "A sinistra abbiamo Alli che è un giocatore molto più imprevedibile, poi Scott che è un po' tutto". Il gruppo lavora intensamente per oliare idi quella zona dele rendere i movimenti naturali proprio come avviene sulla fascia opposta.

CASTEL DI SANGRO, ITALIA - 31 LUGLIO: Leonardo Spinazzola del Napoli durante una sessione di allenamento il 31 luglio 2026 a Castel di Sangro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il nuovo format della Champions League

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L'esterno azzurro chiude la chiacchierata televisiva analizzando lucidamente la massimariconosce la difficoltà del torneo e inquadra lacome un palcoscenico totalmente diverso, abitato da formazioni nettamente più forti a livello economico e qualitativo. Il nuovo format delregala però nuove speranze concrete al: "In questo nuovo format però hai molte più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto: dipende da chi prendi e altro".Il laterale fissa quindi il primissimo e fondamentalestagionale, invitando l'interoa concentrare le energie sulla crescita del collettivo per superare brillantemente la prima e delicata fase a gironi.