Dal metodo Allegri alla rotta per la nuova Champions League
Spinaaa, Spinaaa: il coro degli azzurri sul volo di ritorno da Monaco
Leonardo Spinazzola prende la parola direttamente da Castel Di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. L'esterno azzurro affida ai microfoni di Sky Sport le proprie sensazioni sul presente e sul futuro della squadra partenopea. Il giocatore affronta subito l'importante tema del centenario del club: "Sappiamo che quest'anno è molto importante per tutta la società, per tutti noi e per tutto il popolo napoletano, una responsabilità in più".
Il difensore traccia poi un profilo netto del proprio allenatore, lodando apertamente il suo approccio quotidiano: "Come l'ho trovato? Sempre uguale, il mister è sempre molto equilibrato". Il tecnico livornese ama scherzare e instaurare un bel rapporto con i calciatori, ma durante le sessioni in campo spinge il gruppo al massimo delle potenzialità. Spinazzola azzarda quindi un paragone illustre con il recente passato azzurro: "In quello non noto alcuna differenza rispetto agli anni che abbiamo vissuto con mister Conte. Sono diversi, ma con un obiettivo: la vittoria e stiamo lavorando per quello".
L'amichevole, il coraggio e la catena di sinistraL'intervista tocca anche gli aspetti puramente tattici, partendo dalle richieste dell'allenatore in vista della sfida amichevole contro l'Osasuna. Allegri chiede ai suoi ragazzi di giocare e pressare con grandissimo coraggio, mantenendo sempre l'assoluta compattezza tattica quando le squadre avversarie prendono in mano il pallino del gioco. Il mister pretende pazienza, unione e, soprattutto, tanto divertimento in campo. Spinazzola analizza poi il lavoro specifico sulle corsie esterne: "La fascia sinistra? Anche a destra non se la passano male, giocano a memoria da anni". L'esterno elogia i nuovi compagni di catena: "A sinistra abbiamo Alli che è un giocatore molto più imprevedibile, poi Scott che è un po' tutto". Il gruppo lavora intensamente per oliare i meccanismi di quella zona del campo e rendere i movimenti naturali proprio come avviene sulla fascia opposta.
Il nuovo format della Champions LeagueL'esterno azzurro chiude la chiacchierata televisiva analizzando lucidamente la massima competizione europea. Spinazzola riconosce la difficoltà del torneo e inquadra la Champions League come un palcoscenico totalmente diverso, abitato da formazioni nettamente più forti a livello economico e qualitativo. Il nuovo format del torneo regala però nuove speranze concrete al Napoli: "In questo nuovo format però hai molte più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto: dipende da chi prendi e altro".
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