Il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann sta vivendo un vero e proprio incubo sul campo da calcio. Durante la scorsa stagione, il ventinovenne si è scontrato duramente con il venticinquenne Filippo Ranocchia del Palermo e ha capito immediatamente la gravità della situazione. L'estremo difensore racconta quegli attimi di puro terrore al quotidiano Bild: "Sono andato a terra e mi sono seduto lì per un secondo e ho pensato: 'Uff, questo ha fatto male.' Poi mi sono rotolato sulla schiena e ho sentito il mio collo contrarsi improvvisamente. È stato come in un incidente d'auto".

In un primissimo momento, il giocatore scambia il grave trauma per una semplice commozione cerebrale o un colpo di frusta, mentre il cuoio capelluto sanguina e le orecchie fischiano fastidiosamente. Il dolore al collo aumenta vertiginosamente al momento di alzarsi, bloccando ogni movimento della testa. Klinsmann descrive la sua reazione istintiva per arginare i danni: "Ho detto ai miei difensori centrali che dovevano semplicemente tenere la palla. Poi ho cercato di stare il più fermo possibile".

La diagnosi shock e l'intervento chirurgico a Heidelberg

Il giocatore ignora unfondamentale in quei concitati istanti. Ogni singolo movimentorischia diirrimediabilmente la tremenda. Gli esami medici rivelano infatti un quadro clinico assolutamente. Il portiere rompe la primae subisce gravi danni ai legamenti del, sfuggendo per un puro miracolo a una possibilepermanente. Lo stesso atleta ammette la gravità del momento: "Non so se sarei sopravvissuto. È stata una grande fortuna. Ero a soli due minuti dal fatto che potesse andare in una direzione molto, molto peggiore: che non avrei mai più giocato a calcio, che non avrei mai più camminato".

I sanitari trasportano il ferito in un ospedale di Palermo subito dopo la partita. Il giorno seguente, il ragazzo prende una decisione cruciale insieme ai suoi consulenti e al padre sessantaduenne Jürgen Klinsmann. Scelgono la città tedesca di Heidelberg come opzione migliore per l'immediato trattamento medico. Il portiere affronta l'operazione con coraggio e ricorda il suo risveglio in sala: "Quando ho riaperto gli occhi, ho subito chiesto come fosse andata l'operazione. Il medico mi ha chiesto come mi sentissi, ma io volevo solo sapere se avesse avuto successo". I chirurghi rimettono tutto al proprio posto con grande perizia e pochi giorni dopo il ragazzo ricomincia a camminare con immensa cautela.

LONDRA, INGHILTERRA - 14 NOVEMBRE: Jonathan Klinsmann (USA) in azione durante una sessione di allenamento in vista dell'amichevole internazionale tra Inghilterra e USA allo stadio di Wembley, il 14 novembre 2018 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Il sogno Mondiale in frantumi e la nuova prospettiva

Il gravissimodistrugge purtroppo il più grandesportivo del calciatore, ovvero la partecipazione aicon la maglia degli, torneo ormai consegnato agli archivi. Nell'agosto dell'anno precedente, la federazione nominaper la prima volta per lae il ragazzo spera ardentemente di conquistare unfisso nel team guidato dall'allenatore Mauricioin vista della rassegna iridata. Il crudele destino stravolge totalmente i piani e cancella la sua presenza almondiale appena trascorso, lasciando un enorme punto interrogativo sulla data del suo effettivo ritorno in campo.

I medici considerano del tutto improbabile un rientro nell'attuale stagione agonistica e prevedono un possibile ritorno all'attività professionale direttamente nell'annata 2027/28. Nonostante il lungo calvario riabilitativo che lo attende, il portiere accetta la dura realtà dei fatti con una maturità straordinaria: "Questo sentimento di delusione e rabbia è minuscolo in confronto a quanto sono felice di essere qui e di poter camminare".