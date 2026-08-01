Il Real Madrid costruisce una squadra stellare durante questo scoppiettante calciomercato estivo, ma José Mourinho affronta un'emergenza difensiva senza alcun precedente. Prima del fischio d'inizio della prestigiosa amichevole contro la Fiorentina, l'allenatore portoghese constata un dato drammatico. Non ha a disposizione nemmeno un difensore centrale della prima squadra. Huijsen accusa infatti fastidi fisici e resta nella capitale, Asencio rimedia una lesione al retto femorale e salta l'intera preparazione per quattro o sei settimane. Nel frattempo, Konaté prolunga le vacanze post-Mondiale e tornerà solo ad agosto, mentre Antonio Rüdiger e Eder Militao continuano i rispettivi e lenti recuperi dai precedenti guai fisici. Mourinho pesca quindi dal cilindro i giovanissimi del Real Madrid Castilla, ovvero Lamini Fati e Joan Martínez, e affida loro l'asse difensivo per fronteggiare la totale urgenza.

Real Madrid, una maledizione lunga due anni

I problemi nella retroguardia dei Blancos non rappresentano affatto una novità. Il club spagnolo subisce una vera e propria catena di gravifin dalla maledetta stagione. In quell'annata nefasta,, Davidrompono i crociati e i menischi in rapida sequenza, costringendo Carloa inventarsi la mossa disperata di arretrare Auréliencome centrale. La dirigenza cambia persino i vertici dello staff medico integrandocome nuovo supervisore, ma l'emorragia fisica non si arresta in alcun modo. Il difensore tedescovola addirittura aper cercare soluzioni specialistiche e iniezioni mirate per il suo ginocchio dolorante.

MADRID, SPAGNA - 28 LUGLIO: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva la partita amichevole tra Real Madrid e CD Leganés allo stadio Alfredo di Stéfano, presso la Ciudad Real Madrid, il 28 luglio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La richiesta al mercato e il sacrificio di Asencio

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A causa di questa profonda crisi strutturale,alza la voce e reclama l'acquisto immediato di uncentrale di livello mondiale e di assolute garanzie tecniche. La dirigenza madrilena impone però una regola finanziaria rigidissima. Per fare entrare un nuovo, un altro giocatore deve obbligatoriamente abbandonare la nave.I vertici societari individuano proprio inil principale candidato all'addio. Ilpianifica la sua cessione estiva per aprire un enorme spazio salariale e finanziare il grande colpo in entrata, trasformando questo mese di agosto in uno snodo cruciale per sanare una ferita aperta ormai da ben due anni.