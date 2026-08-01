Il club sardo esclude l'attaccante dall'amichevole in Germania e annuncia sanzioni
Inter-Cagliari, l'abbraccio pre partita tra Thuram e Sebastiano Esposito
Il caso Sebastiano Esposito esplode definitivamente nella mattinata di oggi e scuote l'intero ambiente rossoblù. Dopo la forte lite iniziale per il mancato adeguamento salariale promesso dal Cagliari, l'entourage del giocatore e la dirigenza cercavano una faticosa tregua. L'incontro tra il presidente Tommaso Giulini e l'agente Mario Giuffredi faceva sperare in una imminente ricomposizione della frattura. Ma il club sardo gela i tifosi e scuote la mattinata con una nota ufficiale pesantissima. La società scrive infatti nel proprio comunicato: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno". Il clamoroso gesto del calciatore apre un caso disciplinare spinosissimo nel bel mezzo della preparazione estiva e fa saltare tutti i fragili accordi di pace.
Il muro del silenzio e lo stop per la GermaniaIl talento campano alza un vero e proprio muro nei confronti dei vertici societari. Al momento attuale, come specifica chiaramente la nota ufficiale, l'attaccante non fornisce al club alcuna motivazione logica in merito alla propria drastica decisione. Il ragazzo fa le valigie in fretta e furia e si allontana dalle strutture sportive, tranciando di netto i contatti diretti con l'allenatore e i compagni di squadra. La rottura totale genera una prima e immediata conseguenza sul piano strettamente sportivo. Il giocatore non partirà con il resto del gruppo alla volta della Germania per la nuova fase della preparazione estiva. L'attaccante salterà quindi inevitabilmente l'importante amichevole internazionale di domenica contro i tedeschi dell'Union Berlino.
Il pugno duro della società e le sanzioni in arrivoLa dirigenza del Cagliari non intende assolutamente far passare inosservato il comportamento inaccettabile del proprio tesserato. La società valuterà con estrema attenzione ogni singolo dettaglio di quanto accaduto nelle ultime ore, visionando anche le tempistiche esatte della clamorosa fuga. Il club chiude il comunicato con una frase che non lascia spazio ad alcuna interpretazione morbida: "La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".
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