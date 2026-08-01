Il caso Sebastiano Esposito esplode definitivamente nella mattinata di oggi e scuote l'intero ambiente rossoblù. Dopo la forte lite iniziale per il mancato adeguamento salariale promesso dal Cagliari, l'entourage del giocatore e la dirigenza cercavano una faticosa tregua. L'incontro tra il presidente Tommaso Giulini e l'agente Mario Giuffredi faceva sperare in una imminente ricomposizione della frattura. Ma il club sardo gela i tifosi e scuote la mattinata con una nota ufficiale pesantissima. La società scrive infatti nel proprio comunicato: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno". Il clamoroso gesto del calciatore apre un caso disciplinare spinosissimo nel bel mezzo della preparazione estiva e fa saltare tutti i fragili accordi di pace.

Il muro del silenzio e lo stop per la Germania

Il talento campano alza un vero e proprionei confronti deisocietari. Al momento attuale, come specifica chiaramente la nota ufficiale, l'attaccante non fornisce alalcunalogica in merito alla propria drastica. Il ragazzo fa le valigie in fretta e furia e si allontana dalle, tranciando di netto i contatti diretti con l'allenatore e i compagni di squadra. Latotale genera una prima e immediata conseguenza sul piano strettamenteIl giocatore non partirà con il resto delalla volta dellaper la nuova fase della preparazione estiva. L'attaccante salterà quindi inevitabilmente l'importanteinternazionale di domenica contro i tedeschi

CAGLIARI, ITALIA - 17 MAGGIO: Sebastiano Esposito del Cagliari celebra il suo gol 1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Il pugno duro della società e le sanzioni in arrivo

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La dirigenza delnon intende assolutamente far passare inosservato ilinaccettabile del proprio tesserato. La società valuterà con estremaogni singolo dettaglio di quanto accaduto nelle ultime ore, visionando anche leesatte della clamorosa. Il club chiude ilcon una frase che non lascia spazio ad alcuna interpretazione morbida: "La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".I vertici rossoblù dichiarano apertamentee preparano i documenti legali per applicare durissimedisciplinari e multe economiche pesanti. L'avventura diin terra sarda rischia di finire in