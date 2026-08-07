Il difensore della Juventus Pierre Kalulu concede una lunga intervista all'edizione odierna del quotidiano La Stampa. Il giocatore paragona il club bianconero a una celebre pellicola cinematografica e utilizza un accostamento molto preciso per descrivere l'ambiente: "Mmm...Fatemi pensare. Se la Juve fosse un film. Sarebbe un Blockbuster, questo è sicuro". Kalulu svela subito dopo il titolo esatto che ha in mente: "Sì, è lui: 007, non importa quale". Il calciatore spiega lucidamente il motivo di questa affascinante scelta: "La Juventus sarebbe James bond, perché James Bond è sempre James Bond e la gente andrà sempre a vederlo. Sa che qualunque cosa succeda, è un eroe". La chiosa finale del difensore evidenzia l'eleganza che contraddistingue il club: "Anche per una questione di stile".

Il fattore Spalletti e il tempo per imparare

L'intervista sposta poi l'attenzione sulla figura di mister. Le parole sottolineanocruciale del tempo a disposizione per assimilare i nuoviin campo. La dichiarazione esalta ildi lavoro dell'allenatore: "Penso che sia un grande vantaggio per tutti". Ilanalizza il modo di vedere il calcio del tecnico e ienormi delle sedute dia lungo termine. Il pensiero risulta estremamente chiaro: "Quando c’è più tempo per spiegare le cose, senza l’assillo di avere una partita il giorno dopo, è sempre positivo sia per chi deve insegnare sia per chi deve imparare".

PISA, ITALIA - 27 DICEMBRE: Pierre Kalulu della Juventus festeggia il gol dello 0-1 con Jonathan David durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC all'Arena Garibaldi, il 27 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Gli obiettivi stagionali e la voglia di riscatto

Il finale dellasi concentra inevitabilmente sugliper la nuova stagione agonistica. Leevidenziano unaferoce e una grande voglia dirispetto ai risultati del recente passato. Il messaggio traccia la rotta da seguire fin dal primo giorno: "Tanto per cominciare approcciamo questa nuova stagione con l’obiettivo di fare meglio di quanto fatto in quella passata". Il gruppo nutre la profondadi dover alzare notevolmente l'asticella delle prestazioni. Ladetta la linea mentale richiesta per tornare a trionfare: "Dovremo essere motivati e carichi, ma umili e memori di quello che può succedere".