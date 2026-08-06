Il Monza va a caccia di un difensore centrale d'esperienza. Abbandonata definitivamente la pista Acerbi, la dirigenza brianzola valuta lo svincolato Dawidowicz
In strada per il Monza: non solo Inter per Aldo Baglio, senza Giovanni e Giacomo...
La dirigenza del Monza traccia una strategia di calciomercato estremamente chiara e definita. Per affrontare al meglio la massima serie, la società brianzola punta a mescolare sapientemente giovani talenti e giocatori d'esperienza, fornendo a Ivan Juric una rosa completa su cui lavorare. I vertici biancorossi considerano il reparto difensivo una priorità assoluta e cercano spasmodicamente un centrale carismatico capace di guidare i compagni più giovani e inesperti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tramonta però definitivamente la pista che portava a Francesco Acerbi. La trattativa frena bruscamente poiché il centrale ex Inter non rientra nei parametri del budget stanziato dalla dirigenza brianzola, la quale vira immediatamente su profili maggiormente in linea con il progetto economico del club.
L'opzione Dawidowicz e la forte intesa con JuricTra le nuove possibilità per il reparto arretrato emerge con forza il nome di Paweł Dawidowicz. Il difensore polacco, reduce dall'ultima avventura in patria con il Rakow, brama il ritorno in Italia, il Paese calcistico che ne ha consacrato il talento ad alti livelli. Il roccioso marcatore vanta un grande feeling con Juric. L'allenatore croato lo ha già plasmato ai tempi del Verona, trasmettendogli i suoi personalissimi concetti e le sue rigide richieste tattiche. Dawidowicz rappresenta un usato sicuro e totalmente affidabile per il reparto difensivo del Monza, grazie alle sue sei stagioni vissute in Serie A. Questo fattore di vitale importanza agevolerebbe enormemente il suo inserimento nello scacchiere della formazione neopromossa.
La situazione da svincolato e la forte concorrenzaIl polacco affronta attualmente il mercato da svincolato e valuta diverse proposte sul tavolo insieme al proprio entourage. Proprio l'agente del calciatore propone il profilo del difensore direttamente al Monza, e la società riflette attentamente sull'opportunità di assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Secondo Sky Sport, la concorrenza non manca affatto. Il Lech Poznan tenta il giocatore con la prospettiva di una permanenza nel campionato polacco. L'entourage del ragazzo sonda inoltre alcuni scenari alternativi in Serie B, raccogliendo i forti interessamenti di club molto ambiziosi come Pisa, Empoli e Sampdoria.
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