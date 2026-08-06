La dirigenza del Monza traccia una strategia di calciomercato estremamente chiara e definita. Per affrontare al meglio la massima serie, la società brianzola punta a mescolare sapientemente giovani talenti e giocatori d'esperienza, fornendo a Ivan Juric una rosa completa su cui lavorare. I vertici biancorossi considerano il reparto difensivo una priorità assoluta e cercano spasmodicamente un centrale carismatico capace di guidare i compagni più giovani e inesperti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tramonta però definitivamente la pista che portava a Francesco Acerbi. La trattativa frena bruscamente poiché il centrale ex Inter non rientra nei parametri del budget stanziato dalla dirigenza brianzola, la quale vira immediatamente su profili maggiormente in linea con il progetto economico del club.

L'opzione Dawidowicz e la forte intesa con Juric

Tra le nuove possibilità per il reparto arretrato emerge con forza il nome di Paweł. Il difensore polacco, reduce dall'ultima avventura in patria con il, brama il ritorno in, il Paese calcistico che ne ha consacrato il talento ad alti livelli. Il roccioso marcatore vanta un grande feeling conL'allenatore croato lo ha già plasmato ai tempi del, trasmettendogli i suoi personalissimie le sue rigide richieste tattiche.rappresenta un usato sicuro e totalmente affidabile per il reparto difensivo del, grazie alle sue sei stagioni vissute in. Questo fattore di vitale importanza agevolerebbe enormemente il suo inserimento nello scacchiere della formazione neopromossa.

FIRENZE, ITALIA - 17 DICEMBRE: Pawel Dawidowicz dell'Hellas Verona gesticola durante la partita di Serie A TIM tra ACF Fiorentina e Hellas Verona FC allo stadio Artemio Franchi, il 17 dicembre 2023 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La situazione da svincolato e la forte concorrenza

Il polacco affronta attualmente il mercato dae valuta diverse proposte sul tavolo insieme al proprio. Propriodel calciatore propone il profilo del difensore direttamente al, e la società riflette attentamente sull'opportunità di assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Secondo, la concorrenza non manca affatto. Iltenta il giocatore con la prospettiva di unanel campionato polacco. L'entourage del ragazzo sonda inoltre alcuni scenari alternativi in, raccogliendo i forti interessamenti di club molto ambiziosi come