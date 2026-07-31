Il Real Madrid lancia un ultimatum definitivo a Vinicius Junior. In caso di rifiuto, il club spagnolo valuta la cessione o la panchina punitiva
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La telenovela più calda di questo scoppiettante calciomercato estivo riguarda il Real Madrid e il futuro di Vinicius Junior. Il fuoriclasse brasiliano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Casa Blanca, innescando così un logorante tira e molla con i vertici della società spagnola. I Blancos non hanno alcuna intenzione di prolungare questa situazione snervante e mettono l'attaccante di fronte a un bivio inequivocabile. Florentino Perez ha comunicato ufficialmente all'entourage del calciatore che l'ultima offerta rappresenta la proposta definitiva, chiudendo le porte a ulteriori e sanguinosi rilanci. La società traccia la via, se Vinicius accetta, siglerà il rinnovo, altrimenti, il club aprirà immediatamente alla cessione già in questa estate per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Sullo sfondo, intanto, l'Arsenal osserva con enorme interesse l'evolversi della crisi istituzionale.
Il tetto salariale e la linea rossa del clubNonostante l'altissima tensione, la priorità del club madrileno rimane il prolungamento dell'accordo, poiché la dirigenza reputa il sudamericano un elemento capitale per il progetto tecnico. Tuttavia, il Real Madrid traccia una linea rossa letteralmente invalicabile per le proprie finanze. Florentino Perez non vuole assolutamente rompere la struttura salariale dello spogliatoio e fissa paletti rigidissimi per mantenere l'armonia interna. I vertici rifiutano categoricamente l'idea di alterare la scala degli stipendi per accontentare un singolo giocatore, ignorando del tutto il peso specifico o l'importanza mediatica del fuoriclasse.
L'arma Diomandé e la minaccia della panchinaIl braccio di ferro nasconde però un piano alternativo dal sapore punitivo. Se l'esterno dovesse rifiutare il rinnovo e pure la cessione, puntando i piedi per restare, lo scenario tecnico cambierebbe in maniera radicale. L'imminente arrivo di Diomande, talento capace di agire su entrambe le corsie esterne, offre a José Mourinho un'alternativa di primissimo livello. Questo clamoroso innesto azzera di colpo la dipendenza tattica della squadra dal talento brasiliano. In questo clima incandescente, una permanenza da separato in casa trasformerebbe la panchina da semplice e lontana ipotesi a possibilità tremendamente reale per Vinicius.
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