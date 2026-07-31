La telenovela più calda di questo scoppiettante calciomercato estivo riguarda il Real Madrid e il futuro di Vinicius Junior. Il fuoriclasse brasiliano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Casa Blanca, innescando così un logorante tira e molla con i vertici della società spagnola. I Blancos non hanno alcuna intenzione di prolungare questa situazione snervante e mettono l'attaccante di fronte a un bivio inequivocabile. Florentino Perez ha comunicato ufficialmente all'entourage del calciatore che l'ultima offerta rappresenta la proposta definitiva, chiudendo le porte a ulteriori e sanguinosi rilanci. La società traccia la via, se Vinicius accetta, siglerà il rinnovo, altrimenti, il club aprirà immediatamente alla cessione già in questa estate per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Sullo sfondo, intanto, l'Arsenal osserva con enorme interesse l'evolversi della crisi istituzionale.

Il tetto salariale e la linea rossa del club

Nonostante l'altissima tensione, ladel club madrileno rimane ildell'accordo, poiché lareputa il sudamericano un elemento capitale per il progetto tecnico. Tuttavia, iltraccia una linea rossa letteralmente invalicabile per le proprie finanze.non vuole assolutamente rompere ladello spogliatoio e fissa paletti rigidissimi per mantenere l'armonia interna. I vertici rifiutano categoricamente l'idea di alterare la scala degliper accontentare un singolo giocatore, ignorando del tutto il peso specifico o l'importanza mediatica del fuoriclasse.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Vinicius Junior del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Real Madrid CF allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 17 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

L'arma Diomandé e la minaccia della panchina

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Il braccio di ferro nasconde però unalternativo dal sapore. Se l'esterno dovesse rifiutare ile pure la, puntando i piedi per restare, lo scenario tecnico cambierebbe in maniera radicale. L'imminente arrivo di, talento capace di agire su entrambe le corsie esterne, offre a Joséun'alternativa di primissimo livello. Questo clamoroso innesto azzera di colpo latattica della squadra dal talento brasiliano. In questo clima incandescente, unada separato in casa trasformerebbe la panchina da semplice e lontana ipotesi a possibilità tremendamente reale per