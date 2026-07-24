È Slavko Vinčić il vincitore del Premio Internazionale Giulio Campanati 2026 come miglior arbitro della Coppa del Mondo. Il fischietto sloveno, protagonista anche della direzione della finale Argentina-Spagna, è stato scelto per la qualità delle sue prestazioni durante il torneo. Ricevendo uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla classe arbitrale internazionale.

Slavko Vinčić e il meritato premio dopo un super Mondiale

Il premio è intitolato alla memoria di, storico presidente dell’dal 1972 al 1990 e figura centrale nella crescita del movimento arbitrale italiano. A decretare il vincitore è stata una giuria di qualità composta da dirigenti sportivi, ex arbitri internazionali e giornalisti specializzati.t

Giunto alla sua settima edizione, il riconoscimento è stato istituito dall’associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano “Umberto Meazza-Giulio Campanati”, con il patrocinio della FIGC e de La Gazzetta dello Sport.

Vinčić ha conquistato il premio grazie a un percorso arbitrale considerato di altissimo livello nel corso della competizione mondiale. L’arbitro sloveno ha saputo distinguersi per personalità, gestione delle partite e capacità di mantenere equilibrio nei momenti più delicati. Caratteristiche che hanno convinto la giuria a premiarlo come il miglior direttore di gara del torneo.

Slavko Vincic is Argentina's kryptonite. The boogeyman, Baba Yaga pic.twitter.com/nXvRmrvPgi — SportyBet (@SportyBet) July 24, 2026

Una particolarità ha caratterizzato il voto dell’edizione 2026. Il presidente della sezione AIA di Milano, Jacopo Ceccarelli, membro della giuria, ha deciso di trasformare il proprio voto in una scelta collettiva, affidandolo all’intera sezione milanese, oggi composta da oltre 500 associati.

Gli arbitri della sezione hanno potuto indicare i tre direttori di gara che, secondo il loro giudizio, si erano maggiormente distinti durante il Mondiale attraverso un apposito modulo online. Il risultato emerso dal voto degli associati milanesi è poi coinciso con quello espresso dall’intera giuria del premio. Confermando il successo di Vinčić.

Il riconoscimento rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera dell’arbitro sloveno. Ormai considerato uno dei direttori di gara più affidabili del panorama internazionale. Il Premio Giulio Campanati continua così a celebrare non solo i migliori arbitri del calcio mondiale, ma anche i valori di competenza, equilibrio e professionalità che hanno contraddistinto la figura alla quale è dedicato.