In attesa di giocare il suo secondo Mondiale con la maglia della Bosnia-Erzegovina, Edin Dzeko ha deciso di parlare di alcune delle sue ultime tappe della sua carriera. Nel corso di una lunga intervista a ESPN, l'attaccante bosniaco ha parlato delle sue aspettative in vista degli imminenti campionati mondiali in America, del ritorno nella massima serie tedesca con lo Schalke e non è mancata anche una frecciata alla Fiorentina.

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Dzeko sul Mondiale e la Fiorentina

Ai microfoni di ESPN,ha dapprima commentato la qualificazione al prossimo mondiale sottolinenando di sentirsi onorato nel vestire la fascia di capitano e nel condurre, soprattutto i compagni più giovani, al grande appuntamento americano: "Sono contentissimo di poter guidare questae questa nuova generazione di talenti, indossando la fascia di capitano al braccio, verso i campionati mondiali e verso tanti altri obiettivi futuri".

ZENICA, BOSNIA ED ERZEGOVINA - 31 MARZO: Edin Dzeko della Bosnia ed Erzegovina festeggia la vittoria dopo la partita di spareggio per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Italia allo Stadion Bilino Polje il 31 marzo 2026 a Zenica, Bosnia ed Erzegovina. (Foto di Getty Images/Getty Images)

Successivamente, tra i tanti argomenti trattati durante l'intervista, l'attaccante bosniaco ha poi parlato dell'addio alla Fiorentina: "Purtroppo quando non vedi arrivare i risultati e non giochi, come accaduto alla Fiorentina, iniziano ad alleggiare nella testa un sacco di cose".

Edin Dzeko walked over after training and greeted the Bosnia-Herzegovina fans at Centennial Park. 🎥: Meridiansportbh #FIFAWorldCup #CANBIH🇨🇦🇧🇦 pic.twitter.com/nD9xGVLb6r — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 10, 2026

La frecciata ai viola

Continuando il suo discorso, pur senza attaccare direttamente la società toscana,ha spiegato la scelta di lasciare la: "Nel mese di gennaio, di qualcosa emotivamente in più rispetto alla. Una volta arrivato allo Schalke , tifosi e stadio sono stati speciali. Trasmettono grande carica e positività inn termini di emozioni, fattori che ti invitano a dare il massimo negli allenamenti e nelle partite".

Infine, l'ex centravanti di Roma e Inter ha concluso l'intervista spendendo parole importanti sulla promozione raggiunta con il club tedesco: "Dopo aver visto quasi tutto in 20 anni di carriera, festeggiare il momento della promozione fa ancora effetto e ti spinge a proseguire".

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