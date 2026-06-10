L'attaccante bosniaco spiega il motivo dell'addio alla Fiorentina: “Nel mese di gennaio avevo bisogno di più affetto”
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In attesa di giocare il suo secondo Mondiale con la maglia della Bosnia-Erzegovina, Edin Dzeko ha deciso di parlare di alcune delle sue ultime tappe della sua carriera. Nel corso di una lunga intervista a ESPN, l'attaccante bosniaco ha parlato delle sue aspettative in vista degli imminenti campionati mondiali in America, del ritorno nella massima serie tedesca con lo Schalke e non è mancata anche una frecciata alla Fiorentina.
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Dzeko sul Mondiale e la FiorentinaAi microfoni di ESPN, Edin Dzeko ha dapprima commentato la qualificazione al prossimo mondiale sottolinenando di sentirsi onorato nel vestire la fascia di capitano e nel condurre, soprattutto i compagni più giovani, al grande appuntamento americano: "Sono contentissimo di poter guidare questa nazionale e questa nuova generazione di talenti, indossando la fascia di capitano al braccio, verso i campionati mondiali e verso tanti altri obiettivi futuri".
Successivamente, tra i tanti argomenti trattati durante l'intervista, l'attaccante bosniaco ha poi parlato dell'addio alla Fiorentina: "Purtroppo quando non vedi arrivare i risultati e non giochi, come accaduto alla Fiorentina, iniziano ad alleggiare nella testa un sacco di cose".
Edin Dzeko walked over after training and greeted the Bosnia-Herzegovina fans at Centennial Park. 🎥: Meridiansportbh #FIFAWorldCup #CANBIH🇨🇦🇧🇦 pic.twitter.com/nD9xGVLb6r— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 10, 2026
La frecciata ai violaContinuando il suo discorso, pur senza attaccare direttamente la società toscana, Dzeko ha spiegato la scelta di lasciare la Viola: "Nel mese di gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa emotivamente in più rispetto alla Fiorentina. Una volta arrivato allo Schalke, tifosi e stadio sono stati speciali. Trasmettono grande carica e positività inn termini di emozioni, fattori che ti invitano a dare il massimo negli allenamenti e nelle partite".
Infine, l'ex centravanti di Roma e Inter ha concluso l'intervista spendendo parole importanti sulla promozione raggiunta con il club tedesco: "Dopo aver visto quasi tutto in 20 anni di carriera, festeggiare il momento della promozione fa ancora effetto e ti spinge a proseguire".
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