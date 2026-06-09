La Roma non riscatta Lorenzo Venturino ma lavora con il Genoa per un nuovo prestito. L'operazione si intreccia con il futuro di Tommaso Baldanzi, conteso tra la permanenza in Liguria e il ritorno all'Empoli
La macchina del calciomercato inizia a scaldare i motori e la Roma è già al lavoro per definire e puntellare la rosa della prossima stagione. Il club giallorosso, in queste ore, sta provando a trattenere nella Capitale il giovane attaccante Lorenzo Venturino. La dirigenza ha scelto strategicamente di non esercitare il diritto di riscatto per prelevare il cartellino dal Genoa a titolo definitivo, tuttavia le intenzioni di permanenza sono chiare. Stando a quanto riferito dalle indiscrezioni di Sky Sport, l'obiettivo della Roma è quello di strappare un accordo per prolungare la permanenza del ragazzo per un'altra annata, sempre attraverso la formula del prestito, per metterlo nuovamente a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.
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I numeri della stagione e le sirene di mercatoNonostante un minutaggio non proprio elevatissimo, le doti del talento genovese non sono passate inosservate. Nella seconda metà della scorsa annata sportiva, Venturino ha collezionato dieci presenze ufficiali con la maglia della Roma, scendendo in campo dal primo minuto in una sola occasione. Un impiego certamente limitato che però non ha intaccato la stima nei suoi confronti. Mister Gasperini ne apprezzerebbe molto le qualità tecniche e lo vorrebbe ancora nel proprio scacchiere. Sullo sfondo, però, la concorrenza non manca e la dirigenza dovrà fare in fretta, dato che recentemente si era registrato anche un concreto e forte interesse da parte del Como per l'attaccante.
L'intreccio con Baldanzi e le altre pretendentiIl destino di Venturino non è però l'unico, e isolato, argomento sul tavolo dei due club. Questa operazione di mercato si intreccia infatti in modo indissolubile con la situazione relativa a Tommaso Baldanzi. Il fantasista ha trascorso la scorsa stagione giocando proprio in prestito dalla Roma al Genoa, e ora l'allenatore Daniele De Rossi spinge per poterlo trattenere ancora in Liguria. Le due società stanno discutendo intensamente in questi giorni per cercare di sbrogliare la doppia matassa e trovare una quadra che accontenti tutti. Attenzione però alle possibili sorprese dell'ultimo minuto, alla finestra per Baldanzi c'è anche l'Empoli, un inserimento che potrebbe regalare un clamoroso e romantico ritorno in Toscana per il giocatore.
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