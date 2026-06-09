La macchina del calciomercato inizia a scaldare i motori e la Roma è già al lavoro per definire e puntellare la rosa della prossima stagione. Il club giallorosso, in queste ore, sta provando a trattenere nella Capitale il giovane attaccante Lorenzo Venturino. La dirigenza ha scelto strategicamente di non esercitare il diritto di riscatto per prelevare il cartellino dal Genoa a titolo definitivo, tuttavia le intenzioni di permanenza sono chiare. Stando a quanto riferito dalle indiscrezioni di Sky Sport, l'obiettivo della Roma è quello di strappare un accordo per prolungare la permanenza del ragazzo per un'altra annata, sempre attraverso la formula del prestito, per metterlo nuovamente a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.

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I numeri della stagione e le sirene di mercato

Nonostante un minutaggio non proprio elevatissimo, le doti delgenovese non sono passate inosservate. Nella seconda metà della scorsa annata sportiva,ha collezionato dieci presenze ufficiali con la maglia della, scendendo in campo dal primo minuto in una sola occasione. Un impiego certamenteche però non ha intaccato la stima nei suoi confronti. Mister Gasperini ne apprezzerebbe molto le qualità tecniche e lo vorrebbe ancora nel proprio scacchiere. Sullo sfondo, però, lanon manca e la dirigenza dovrà fare in fretta, dato che recentemente si era registrato anche un concreto e forte interesse da parte delper l'attaccante.

ROMA, ITALIA - 8 MAGGIO: Il giocatore dell'AS Roma Lorenzo Venturino durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini l'8 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'intreccio con Baldanzi e le altre pretendenti

Il destino dinon è però l'unico, e isolato, argomento sul tavolo dei due club. Questa operazione di mercato si intreccia infatti in modo indissolubile con la situazione relativa a Tommaso. Il fantasista ha trascorso la scorsa stagione giocando proprio in prestito dallaal, e ora l'allenatore Danielespinge per poterlo trattenere ancora in Liguria. Le duestanno discutendo intensamente in questi giorni per cercare di sbrogliare la doppia matassa e trovare una quadra che accontenti tutti. Attenzione però alle possibili sorprese dell'ultimo minuto, alla finestra perc'è anche, un inserimento che potrebbe regalare un clamoroso e romantico ritorno inper il giocatore.

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