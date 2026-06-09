Loris Karius è pronto a legare il proprio futuro allo Schalke. Il portiere tedesco avrebbe raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, atteso nei prossimi giorni, ma l'intesa tra le parti - come riporta il quotidiano tedesco Bild - sarebbe ormai definita. Una notizia importante per il club di Gelsenkirchen, che si assicura uno dei protagonisti della promozione in Bundesliga. Arrivato con il compito di riportare stabilità tra i pali, Karius ha risposto con prestazioni convincenti e una continuità che ha permesso allo Schalke di tornare ai massimi livelli del calcio tedesco. Il rinnovo rappresenta anche una dichiarazione di fiducia reciproca: il club punta su di lui per il futuro e il giocatore ha scelto di proseguire il progetto.

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Segnale forte dello Schalke: Karius pronto a firmare fino al 2028

Secondo quanto riporta Bild,si sarebbe recato nella sede delloper definire gli ultimi dettagli dell'accordo che lo legherà al club. Il nuovo contratto includerebbe anche un'opzione per prolungare ulteriormente il rapporto di un'altra stagione. Una mossa che conferma la volontà della società di costruire il futuroTra queste c'è proprio il portiere tedesco, diventato uno degli uomini chiave della promozione in Bundesliga. Nell'ultima stagione Karius ha disputato 30 partite di campionato, mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni e risultando decisivo in numerose gare grazie ai suoi interventi. Prestazioni che gli hanno permesso di conquistare

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 maggio 2026: Loris Karius dello Schalke 04 festeggia la promozione in Bundesliga insieme ai compagni di squadra dopo la vittoria nel match di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf, disputato alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images).

Anche dal punto di vista economico il rinnovo certifica la sua centralità nel progetto. Il portiere entrerà infatti nella fascia dei giocatori più pagati della rosa, con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi attorno a 1,2 milioni di euro a stagione più bonus. Un investimento importante da parte dello Schalke, che considera Karius una figura fondamentale sia dentro che fuori dal campo. La scelta assume ancora più valore considerando la sua situazione personale. La moglie, Diletta Leotta, vive infatti in Italia con i figli della coppia. Nonostante questo, il portiere ha deciso di restare in Germania.

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