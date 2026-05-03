Tra le partite andare in scene nel corso della giornata di ieri figura anche quella tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 32 della Zweite Bundesliga, ovvero la seconda divisione tedesca. Presso la Veltins-Arena, i padroni di casa avevano la possibilità di conquistare la promozione in Bundesliga ed è ciò che è accaduto. Grazie alla vittoria per 1-0, la squadra con sede a Gelsenkirchen ha potuto festeggiare la conquista del titolo e, di conseguenza, della promozione nella massima serie tedesca. Dopo tre anni di assenza, la squadra biancoblù tornerà a disputare la Bundesliga.

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Gelsenkirchen, Germania - 2 maggio 2026: Loris Karius dello Schalke 04 festeggia la promozione in Bundesliga coi compagni di squadra dopo la vittoria della sua squadra nel match di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Dopo tre anni in seconda divisione, lo Schalke 04 conquista la promozione in Bundesliga

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La squadra allenata dall'austriacoha disputato un incredibile campionato, con una squadra abbastanza giovane dato che l'età media è quasi 26 anni e, tra i giocatori, possiamo menzionare il marito dinonché portiere titolare della squadra, che vanta diclean sheets, ed un attaccante dalla grande esperienza nonché vecchia conoscenza della, vale a dire. Quest'ultimo, tra l'altro, ha firmato per i tedeschi a fine gennaio dopo una prima parte di stagione non positiva con la maglia della. Con la sua nuova squadra, il Cigno di Sarajevo ha giocato nove partite, durante le quali ha realizzatogol e fornito tre assist.

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Ieri sera, presso la Veltins-Arena, Die Knappen hanno avuto il match point per la promozione ospitando il Fortuna Düsseldorf. Ai padroni di casa è bastato soltanto il gol al 15' dell'attaccante Kenan Karaman per conquistare la vittoria e, soprattutto, la promozione in Bundesliga. I biancoblù hanno dovuto attendere tre anni per poter festeggiare il ritorno in massima serie. L'altro posto per andare direttamente in massima serie senza passare dallo spareggio, invece, se lo stanno giocando: Paderborn, secondo con 58 punti; Hannover 96, che ha un punto in meno della seconda in classifica; Elversbarg, quarto con 56 punti. Tra l'altro, nelle prossime ore, le tre squadre scenderanno in campo e c'è lo scontro diretto Elversberg-Paderborn.

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