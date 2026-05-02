Domenica 3 maggio 2026, con calcio d’inizio alle ore 15:30, l’Europa-Park Stadion ospita una sfida che mette a confronto ambizioni completamente diverse: da una parte il Friburgo, impegnato anche sul fronte europeo, dall’altra un Wolfsburg che lotta con tutte le forze per evitare la retrocessione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FRIBURGO-WOLFSBURG CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il momento dei padroni di casa è particolare. La squadra di Schuster ha vissuto una stagione nel complesso positiva, ma nelle ultime settimane ha accusato un calo evidente. Dopo una serie brillante tra marzo e aprile, il Friburgo è incappato in tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe, compreso il ko nell’andata della semifinale di Europa League contro il Braga. Anche in Bundesliga il rendimento recente ha rallentato la corsa europea, con l’ottavo posto attuale che lascia poche speranze di agganciare le posizioni più alte. Nonostante questo, il fattore campo resta un punto di forza: il Friburgo ha perso raramente davanti al proprio pubblico e vorrà sfruttare proprio questo aspetto per interrompere la striscia negativa.

Situazione ben più delicata per il Wolfsburg. Gli ospiti arrivano a questa sfida con l’urgenza di fare punti per tenere viva la corsa salvezza. Il penultimo posto in classifica impone risultati immediati, anche perché il margine di errore è ormai ridotto al minimo. C’è però un piccolo segnale positivo: il Wolfsburg è riuscito a evitare la sconfitta nelle ultime due uscite, raccogliendo una vittoria contro l’Union Berlino e un pareggio contro il Borussia Mönchengladbach. Un’inversione di tendenza che, seppur lieve, può dare fiducia in vista di un match così delicato.

Le probabili formazioni di Friburgo-Wolfsburg

Il Friburgo dovrebbe scendere in campo con una struttura offensiva ben definita: Atubolu tra i pali, difesa a quattro con Kubler e Makengo sugli esterni e la coppia centrale formata da Ginter e Ogbus. In mezzo al campo spazio a Eggestein e Manzambi, mentre sulla trequarti agiranno Beste, Holer e Grifo alle spalle di Matanovic.

Il Wolfsburg, invece, potrebbe optare per una difesa a tre davanti a Grabara, con Belocian, Vavro e Koulierakis. Sulle corsie laterali Maehle e Zehnter, mentre in mezzo al campo Souza ed Eriksen avranno il compito di dare equilibrio e qualità. In attacco spazio a Wimmer e Amoura a supporto di Pejcinovic.

Friburgo: Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

Wolfsburg: Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Maehle, Souza, Eriksen, Zehnter; Wimmer, Amoura; Pejcinovic.

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