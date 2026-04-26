Il club ha voluto chiarire con un comunicato ufficiale inviato alla testata giornalistica di Bild
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Un uomo è stato ritrovato morto in un bagno della Veltins Arena, stadio dello Schalke 04. Il ritrovamento è avvenuto giovedì, successivamente ad un evento che si è tenuto nello stadio, da parte degli addetti alle pulizie. La polizia ha avviato le indagini.
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Schalke 04, morte nello stadioRitrovamento macabro in quel di Gelsenkirchen. Giovedì degli addetti alle pulizie si sono recati nei bagni per svolgere il loro usuale lavoro, e si sono trovati difronte ad una scena raccapricciante. Gli operai hanno infatti ritrovato un cadavere in uno dei bagni. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, gli inquirenti ritengono che la morte sia avvenuta in seguito ad un malore. Per ora, quindi, è esclusa l'ipotesi di un reato. Ma la cosa che insospettisce gli inquirenti, secondo il quotidiano, è il fatto che nessuno avesse segnalato alle autorità la scomparsa dell'uomo fino al giorno dopo, proprio il giorno della scoperta del suo cadavere. Stando al rapporto delle autorità, l'uomo sarebbe un sessantacinquenne tedesco, residente proprio nella città di Gelsenkirchen.
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Le dichiarazioni del clubOvviamente l'episodio non è passato inosservato agli occhi dello Schalke 04, che ha deciso di rilasciare un comunicato proprio a Bild. "Lo Schalke 04 ha reagito con grande sgomento giovedì alla notizia del ritrovamento di una persona deceduta in un bagno della VELTINS-Arena. Lo Schalke 04 esprime le sue più sentite condoglianze ai familiari della vittima". Il comunicato prosegue così: "L'indagine sulle circostanze della sua morte è in corso e il club rimanda le richieste di informazioni alle autorità di polizia competenti".
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