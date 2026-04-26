Un uomo è stato ritrovato morto in un bagno della Veltins Arena, stadio dello Schalke 04. Il ritrovamento è avvenuto giovedì, successivamente ad un evento che si è tenuto nello stadio, da parte degli addetti alle pulizie. La polizia ha avviato le indagini.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 25 SETTEMBRE: (NOTA DEGLI EDITOR: Questa fotografia è stata scattata con un drone.) Vista aerea della Veltins-Arena il 25 settembre 2022 a Gelsenkirchen, Germania. L’allora cosiddetta Arena AufSchalke è una delle sedi di UEFA EURO 2024. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Schalke 04, morte nello stadio

Ritrovamento macabro in quel di Gelsenkirchen . Giovedì degli addetti alle pulizie si sono recati nei bagni per svolgere il loro usuale lavoro, e si sono trovati difronte ad una scena raccapricciante.. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco, gli inquirenti ritengono che la morte sia avvenuta in seguito ad un malore. Per ora, quindi, è esclusa l'ipotesi di un reato. Ma la cosa che insospettisce gli inquirenti, secondo il quotidiano, è il fatto che, proprio il giorno della scoperta del suo cadavere. Stando al rapporto delle autorità, l'uomo sarebbe un sessantacinquenne tedesco, residente proprio nella città di

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Le dichiarazioni del club

Caricamento post Instagram...

Ovviamente l'episodio non è passato inosservato agli occhi dello Schalke 04, che ha deciso di rilasciare un comunicato proprio a Bild. "Lo Schalke 04 ha reagito con grande sgomento giovedì alla notizia del ritrovamento di una persona deceduta in un bagno della VELTINS-Arena.". Il comunicato prosegue così: "L'indagine sulle circostanze della sua morte è in corso e il club rimanda le richieste di informazioni alle autorità di polizia competenti".E con le autorità competenti, il club collaborerà per andare a fondo a questa vicenda. "Al momento, lo Schalke 04 non rilascerà ulteriori informazioni.". Oltre alla vicinanza alla famiglia dell'uomo perciò, il club dichiara di collaborare in tutto e per tutto con la polizia locale per un corretto proseguio delle indagini.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui