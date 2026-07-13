Morten Hjulmand è pronto a iniziare la sua avventura con l'Atletico Madrid. Il centrocampista danese è stato presentato ufficialmente e ha raccontato le emozioni dei suoi primi giorni in rojiblanco. La chiamata del club non gli ha lasciato dubbi. L'ex Sporting ha spiegato di aver sempre ammirato la mentalità dell'Atletico e di aver accettato subito la proposta. Decisiva anche la prima conversazione con Diego Simeone. Una telefonata che, secondo Hjulmand, gli ha fatto capire immediatamente cosa significhi vestire quella maglia. Il danese arriva con un obiettivo preciso: dare equilibrio alla squadra, aiutare i compagni e contribuire alla conquista di nuovi trofei.

Hjulmand giura fedeltà all'Atlético: "Sono qui per conquistare trofei"

Mortenha iniziato ufficialmente la sua avventura conIl centrocampista danese si è presentato ai tifosi e ha raccontato le sensazioni dei suoi primi giorni in rojiblanco. Per lui la scelta è stata immediata. "Quando ho saputo dell'interesse dell'Atlético non ho avuto dubbi. È un club rispettato in tutta Europa. Ho sempre ammirato la sua mentalità e la passione che trasmette in ogni partita", ha spiegato. Un ruolo importante lo ha avuto anche Diego. I due hanno parlato al telefono prima del trasferimento e quella conversazione è bastata adefinitivamente il giocatore. "L'allenatore mi ha già fatto capire cosa significa essere un calciatore dell'Atlético. Ho percepito subito la sua passione. Ora non vedo l'ora di conoscerlo sul campo", ha raccontato.

Hjulmand ha poi fissato i suoi obiettivi. Vuole vincere e diventare un punto di riferimento del centrocampo. "Sono qui per conquistare titoli. Voglio portare la mia mentalità e aiutare la squadra a lottare fino alla fine". Infine, il danese ha descritto le sue caratteristiche. Il suo compito sarà dare equilibrio tra difesa e attacco. Proteggere il reparto arretrato, gestire il possesso e mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori per fare la differenza. È questo il ruolo che immagina nella squadra di Simeone e che spera di ricoprire fin dalla prima giornata.