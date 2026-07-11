La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale: Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il danese è stato per diverso tempo un obiettivo del Milan ma alla fine sono stati i Colchoneros ad avere la meglio. Con un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha annunciato l'acquisto dallo Sporting Lisbona del classe '99 che, a sua volta, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 2031.

Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Morten Hjulmand: per il danese contratto fino al 2031

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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L'ha annunciato l'acquisto di Morten Hjulmand dallo. Il danese classe 1999 arriva alla corte dei Colchoneros per 40 milioni di euro più bonus e firma un contratto quinquennale fino al 2031. La squadra di Diegoha battuto la concorrenza di diversi club, tra cui, e si è assicurata così le prestazioni del 26 enne reduce da tre anni, appunto, con la maglia dei Leones dove ha collezionato 142 presenze e 10 reti, vincendo 2 Campionati portoghese e una Coppa Nazionale.

Cresciuto nei settori giovanili di AB Tarnby e Copenaghen, il 13 maggio 2018 viene acquistato dagli austriaci dell'Admira Wacker M., con cui firma un contratto quadriennale. L'esordio nel calcio professionistico avviene nel luglio dello stesso anno mentre il 19 ottobre del 2019 trova la sua prima rete in carriera contro l'Altach. Con i Leoni rimane fino al gennaio del 2021 quando si trasferisce al Lecce, all'epoca militante in Serie B, per la cifra di 170 mila euro.

NAPOLI, ITALIA - 01 OTTOBRE: Morten Hjulmand dello Sporting Clube de Portugal saluta i suoi sostenitori dopo la partita MD2 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra SSC Napoli e Sporting Clube de Portugal allo Stadio Diego Armando Maradona il 01 ottobre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le stagioni al Via del Mare mettono il classe '99 in grande luce tanto che in poco tempo riesce ad attirare l'attenzione delle big del calcio europeo. Dopo aver ottenuto una promozione in Serie A e la salvezza, l'avventura con i giallorossi termina nel 2023 quando lo Sporting Lisbona lo compra per 20 milioni di euro. Nella stagione 2024-25 diventa capitano della squadra che conduce, come accennato, alla vittoria di due campionati e della coppa di Portogallo.