A confermarlo è stato il direttore del settore calcio professionistico, Damian Vidagany, che ha definito Martinez una figura centrale per la squadra
Argentina, il Dibu Martinez piazza la 'barriera' prima del capolavoro di Lo Celso
Il futuro di Emiliano Martinez resta a Birmingham. Almeno per ora. Le voci su un possibile trasferimento alla Juventus sono state spente direttamente dall'Aston Villa, che ha ribadito la volontà di trattenere il portiere argentino. Il club inglese considera il Dibu un elemento fondamentale del progetto di Unai Emery e non ha intenzione di aprire una trattativa per la sua cessione. A confermarlo è stato il direttore del settore calcio professionistico, Damian Vidagany, che ha definito Martinez una figura centrale per la squadra. La Juve resta alla ricerca di un portiere, ma la strada per arrivare al campione del mondo sembra in salita. Il Villa ha già scelto: Martinez non si muove.
Martinez-Juve, arriva lo stop: l'Aston Villa blinda il suo portiereLa Juventus osserva, ma l'Aston Villa non apre nessuna porta. Il nome di Emiliano Martinez era finito nei radar bianconeri, alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro. Una suggestione importante, considerando il valore e l'esperienza internazionale dell'argentino. Ma da Birmingham è arrivato un messaggio chiaro: Martinez non è sul mercato. A parlare è stato Damian Vidagany, direttore del settore calcio professionistico del Villa, che ha smentito le indiscrezioni su un possibile addio in estate. "Il futuro di Dibu è assicurato. Rimarrà con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare", il concetto ribadito dal dirigente.
Per l'Aston Villa, Martinez rappresenta molto più di un semplice portiere. È un leader dello spogliatoio, un giocatore di esperienza e una delle colonne della squadra di Emery. Dopo aver conquistato il Mondiale con l'Argentina, il numero uno continua a essere considerato un punto di riferimento. La Juventus dovrà quindi valutare altre strade. Il mercato dei portieri resta aperto, ma per arrivare a Martinez servirà prima cambiare la posizione del Villa. Al momento, però, la risposta è netta: il Dibu resta in Inghilterra.
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