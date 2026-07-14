Il futuro di Emiliano Martinez resta a Birmingham. Almeno per ora. Le voci su un possibile trasferimento alla Juventus sono state spente direttamente dall'Aston Villa, che ha ribadito la volontà di trattenere il portiere argentino. Il club inglese considera il Dibu un elemento fondamentale del progetto di Unai Emery e non ha intenzione di aprire una trattativa per la sua cessione. A confermarlo è stato il direttore del settore calcio professionistico, Damian Vidagany, che ha definito Martinez una figura centrale per la squadra. La Juve resta alla ricerca di un portiere, ma la strada per arrivare al campione del mondo sembra in salita. Il Villa ha già scelto: Martinez non si muove.

Martinez-Juve, arriva lo stop: l'Aston Villa blinda il suo portiere

ma l'Aston Villa non apre nessuna porta. Il nome di Emilianoera finito nei radar bianconeri, alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro. Una suggestione importante, considerando il valore e l'esperienza internazionale dell'argentino. Ma da Birmingham è arrivato un messaggio chiaro:A parlare è stato Damian, direttore del settore calcio professionistico del Villa, che ha smentito le indiscrezioni su un possibile addio in estate. "Il futuro di Dibu è assicurato. Rimarrà con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare", il concetto ribadito dal dirigente.

ISTANBUL, TURCHIA – 20 maggio 2026: Emiliano Martínez dell'Aston Villa esulta dopo il terzo gol della sua squadra, realizzato dal compagno Morgan Rogers (non inquadrato), durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Friburgo e Aston Villa FC, disputata al Beşiktaş Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images).

Per l'Aston Villa, Martinez rappresenta molto più di un semplice portiere. È un leader dello spogliatoio, un giocatore di esperienza e una delle colonne della squadra di Emery. Dopo aver conquistato il Mondiale con l'Argentina, il numero uno continua a essere considerato un punto di riferimento. La Juventus dovrà quindi valutare altre strade. Il mercato dei portieri resta aperto, ma per arrivare a Martinez servirà prima cambiare la posizione del Villa. Al momento, però, la risposta è netta: il Dibu resta in Inghilterra.