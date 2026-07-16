La delusione è ancora tanta. E Hugo Lloris non prova nemmeno a nasconderla. L'ex capitano della Francia ha commentato la sconfitta dei Bleus contro la Spagna nella semifinale del Mondiale 2026. Il suo giudizio è netto. Nessun alibi. Nessuna polemica. Per l'ex portiere del Tottenham, la Roja è stata semplicemente superiore e ha meritato la qualificazione alla finale. Lloris ha ammesso che vedere la sua nazionale uscire in questo modo è stato doloroso, soprattutto dopo le grandi aspettative che accompagnavano la squadra di Deschamps. Ora alla Francia resta soltanto la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Una partita che servirà soprattutto a chiudere nel migliore dei modi un Mondiale che aveva obiettivi ben diversi.

Lloris duro sui Bleus: "È stato triste da vedere"

L'ex capitano dellaha analizzato con grande lucidità la sconfitta dei Bleus contro la Spagna. E il suo verdetto è chiaro. "È stato molto triste da vedere, da tifoso francese", ha raccontato durante una conferenza stampa con il Los Angeles .Anche perché le aspettative erano. La Francia sognava un'altra finale mondiale. Ma il campo ha raccontato una storia diversa. "C'erano molte aspettative sulla nostra nazionale. Purtroppo non è stata la partita che tutti gli appassionati di calcio si aspettavano", ha aggiunto. Poi il passaggio più significativo.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 dicembre 2022 – (Da sinistra a destra) Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, Raphaël Varane, Hugo Lloris e Ibrahima Konaté appaiono sconsolati sul podio dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia, disputata allo Stadio di Lusail, il 18 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Quello sulla prestazione della Roja. "La Spagna ha surclassato la Francia. Ha meritato la qualificazione e si merita un posto in finale". Un giudizio netto. Senza attenuanti. I Bleus, infatti, non sono mai riusciti a entrare davvero in partita e hanno lasciato l'iniziativa agli uomini di De la Fuente. Adesso alla Francia resta soltanto la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Una sfida che difficilmente cancellerà la delusione per l'eliminazione, ma che servirà almeno a chiudere il torneo con una vittoria. Per Lloris, però, il verdetto della semifinale è già scritto: la Spagna è stata semplicemente più forte.