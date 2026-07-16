L'eliminazione brucia ancora. E Thomas Tuchel non lo nasconde. Dopo la sconfitta contro l'Argentina in semifinale, il ct dell'Inghilterra ha criticato senza mezzi termini la finale per il terzo posto contro la Francia. Una partita che, secondo il tecnico tedesco, nessuno vorrebbe giocare. Né gli inglesi, né i francesi. Tuchel, però, ha anche difeso il cammino dei Tre Leoni. Per lui arrivare tra le prime quattro del Mondiale resta un risultato importante, anche se in questo momento è difficile accettarlo. Infine ha risposto alle critiche sulle sue scelte tattiche contro l'Albiceleste. Nessun rimpianto. L'Inghilterra, a suo giudizio, ha disputato una delle migliori partite del torneo. E il suo futuro sulla panchina inglese non è mai stato in discussione.

Tuchel attacca la finalina: "Né noi né la Francia vogliamo giocarla"

ha parlato con grande amarezza. La sconfitta contro l'Argentina pesa. E ancora di più pesa dover tornare in campo per la finale del terzo posto. "Nessuno dei nostri giocatori e nessuno dei giocatori francesi voleva giocare questa partita", ha detto il ct inglese. "Tutti vogliono la finale. Tutti giocano per vincere il Mondiale". Poi una frecciata anche al calendario.avrà un giorno in meno di riposo rispetto alla. Ma, assicura, la squadra affronterà comunque l'impegno con professionalità. Il tecnico, però, ha voluto anche difendere il percorso dei Tre Leoni.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, reagisce durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo FIFA 2026, tenutasi allo stadio di Wembley il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

"Le semifinali sono un grande risultato. Tante nazionali importanti si fermano prima. Oggi nessuno vuole sentirlo, nemmeno io. Ma resta un traguardo importante". Poi il capitolo tattico. In molti hanno criticato il passaggio alla difesa a cinque dopo il gol di Gordon. Una scelta che, secondo diversi ex calciatori inglesi, ha favorito la rimonta dell'Argentina. Tuchel non cambia idea. "Nessun rimpianto. Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. Meritavamo il vantaggio e abbiamo creato tanto. La squadra ha dato tutto". Infine la conferma sul futuro. Nessuna intenzione di lasciare la panchina dell'Inghilterra. L'obiettivo è già fissato: arrivare preparati agli Europei del 2028.