Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Nonostante la delusione per l'eliminazione in semifinale del Mondiale contro l'Argentina, la Football Association ha deciso di confermare la fiducia nel commissario tecnico tedesco, che continuerà il proprio progetto con l'Inghilterra fino all'Europeo del 2028. La notizia è stata riportata da Fabrizio Romano, che ha confermato come non ci siano cambiamenti previsti per il futuro della nazionale inglese.

Ieri i suoi, andati in vantaggio grazie alla rete di Anthony Gordon al 55' minuto, hanno subito una rimonta clamorosa nei minuti finali dettata dal numero 10 dell'Argentina: Lionel Messi. Le critiche per il commissario tecnico non sono mancate, soprattutto per il modo in cui si è schiacciata dietro l'Inghilterra al primo gol, lasciando troppo spazio a giocatori argentini che hanno poi trovato la vittoria che li manda a New York per affrontare la Spagna in finale.

Inghilterra eliminata al Mondiale: si va avanti con Tuchel

Il tecnico tedesco era stato ingaggiato con l'obiettivo di riportare l'Inghilterra sul tetto del mondo dopoe, secondo la federazione, il percorso intrapreso resta positivo. Il raggiungimento della semifinale mondiale rappresenta comunque un, considerando anche la necessità di valorizzare una generazione di talento che comprende giocatori come, protagonista connella competizione,(non convocato per questo Mondiale) e altri giovani protagonisti del calcio internazionale.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

La federazione inglese crede nel progetto e vuole evitare un nuovo cambio di guida tecnica dopo anni di stabilità con Southgate, anche lui in precedenza vittima di numerose critiche dato che lo sappiamo, quando si tratta di squadre così forti e con giocatori di quel talento, tutti si sentono in grado di gestire le cose meglio di chi è là in panchina a gestirle veramente.

L'obiettivo ora sarà preparare al meglio il prossimo grande appuntamento: l'Europeo del 2028, dove l'Inghilterra proverà a sfruttare il fattore campo e una rosa considerata tra le più talentuose al mondo.