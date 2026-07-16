L'infortunio di Frenkie de Jong pesa sul campo, ma porterà un risarcimento importante al Barcellona. Dal 28 luglio, infatti, la FIFA inizierà a versare al club blaugrana l'indennizzo previsto dal Club Protection Scheme, il programma che tutela le società quando un calciatore si fa male durante gli impegni con la nazionale. Il centrocampista olandese si è infortunato al ginocchio durante il Mondiale e, secondo le prime stime, potrebbe restare fuori per circa quattro mesi. Se i tempi di recupero verranno confermati, il Barcellona potrà incassare quasi 2 milioni di euro, con un rimborso giornaliero che proseguirà fino al rientro ufficiale del giocatore.

De Jong fermo quattro mesi: la FIFA risarcisce il Barcellona

Ilaspetta gli ultimi esami, ma teme di dover rinunciare a Frenkie de Jong per diversi mesi. Il centrocampista olandese si è infortunato al ginocchio durante il, dove avrebbe giocato le ultime partite con infiltrazioni per convivere con il dolore. Il problema si sarebbe aggravato nella sfida contro il Marocco, chiusa soltanto ai tempi supplementari. Se le prime sensazioni verranno confermate, De Jong resterà ai box per circa quattro mesi. Nel, però, il club blaugrana riceverà un importante aiuto economico. Dal 28 luglio, ovvero 28 giorni dopo l'ultima partita disputata, scatterà infatti il Club Protection Scheme della FIFA.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 3 GIUGNO: Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Frenkie de Jong dei Paesi Bassi parlano durante l'amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Algeria allo stadio De Kuip il 3 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il programma, introdotto nel 2014, prevede un risarcimento per i club che perdono un giocatore a causa di un infortunio rimediato con la propria nazionale. L'indennizzo può arrivare fino a 20.548 euro al giorno, con un tetto massimo di 7,5 milioni di euro per ogni calciatore e una copertura fino a 365 giorni. Se De Jong dovesse davvero rimanere fuori per circa quattro mesi, il Barcellona incasserebbe poco meno di 2 milioni di euro. Un tesoretto che non cancella l'assenza di uno dei leader del centrocampo, ma che permetterà almeno al club di limitare l'impatto economico di uno stop destinato a pesare anche sull'inizio della stagione.