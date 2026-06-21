Tra i calciatori dell'Olanda stanno disputando il Mondiale figura anche Frenkie De Jong. Il centrocampista del Barcellona, infatti, è uno dei titolari della selezione europea allenata da Ronald Koeman. Al loro esordio nel torneo che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti, gli Oranje hanno pareggiato 2-2 contro il Giappone. Nella giornata di ieri, invece, hanno vinto 5-1 contro la Svezia andando, così, a quota 4 punti nel Girone F della competizione. Dopo la gara, il sopracitato centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni molto dirette nei confronti di tante persone.

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Olanda, De Jong: "Penso che molte persone non sanno nulla di calcio"

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Nella giornata di ieri, l'Olanda ha vinto 5-1 contro la Svezia grazie alle doppiette died alla rete di. Con questo successo, la squadra allenata da Koeman occupa la prima posizione nel Girone F con quattro punti collezionati, gli stessi del Giappone che poche ore fa ha battutola Tunisia . Al termine dell'incontro di ieri, De Jong ha rilasciato alcune dichiarazioni a SBS6 dimostrando, ancora una volta, di essere una persona che non ha peli sulla lingua dicendo le cose in maniera molto diretta e sincera.Ledel centrocampista del Barcellona: "Penso che molte persone non capiscano nulla di calcio. Lo guardano ma non lo capiscono. Anche se permette a tutti di parlare, la verità è questa. Sento dire che non effettuo passaggi filtranti quando, in realtà, li faccio. Semplicemente, non sono attenti. Poi dipende da partita a partita ed anche dal momento della gara o se qualcuno sta correndo o meno. Credo che molti non capiscano ciò e qualche volta vorrei parlarne con loro".

Rotterdam, Olanda - 3 giugno 2026: Frenkie de Jong dell'Olanda osserva durante l'amichevole tra Olanda ed Algeria al De Kuip. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Successivamente, l'ex Ajax ha parlato dei trattamenti che ricevono i giocatori olandesi: "Io penso che in Olanda si potrebbe dare un po' di valore in più ai calciatori. Vanno bene le critiche quando si pensa che qualcuno stia giocando una brutta partita, ma arrivare ad etichettare come calciatori scarsi è un'esagerazione. Ci sono tantissimi giovani che giocano ad altissimi livelli da anni. Tutti possono una partita brutta e, in questo caso, le critiche sono giuste. Ognuno può dare la sua opinione, ma alla fine lo fanno solo per farsi notare".

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