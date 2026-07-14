La storia tra Roy Keane e Alf Inge Haaland non è mai davvero finita. A distanza di quasi trent'anni, la vecchia rivalità è tornata protagonista dopo la sfida tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali. Il padre di Erling Haaland aveva contestato la decisione arbitrale che aveva portato all'annullamento di un gol norvegese, accusando la squadra di essere stata penalizzata. Una presa di posizione che non è passata inosservata a Keane, storico capitano del Manchester United e protagonista di uno degli episodi più controversi della carriera di Haaland senior. L'ex centrocampista ha risposto - nel programma "Stick to Football" - con una battuta destinata a far discutere: "Sembra che beva alcolici durante le partite". Una nuova scintilla in una rivalità mai spenta.

Haaland contro l'arbitro, Keane risponde: nuova puntata della sfida con Alf Inge

. Da una sfida diLeague e da un contrasto rimasto nella storia del calcio inglese. Nel 1997, durante una partita tra Manchestere Leeds, Alf Ingeaccusòdi aver simulato un infortunio dopo uno scontro di gioco. Un episodio che il centrocampista irlandese non dimenticò mai. Quattro anni più tardi arrivò la vendetta. Nel derby di Manchester del 2001, Keaneil norvegese con un intervento che causò un grave infortunio al ginocchio e pose fine alla sua carriera ai massimi livelli.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 APRILE: Il commentatore televisivo Roy Keane durante la semifinale dell'Emirates FA Cup tra Nottingham Forest e Manchester City allo stadio di Wembley il 27 aprile 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Un gesto ammesso dallo stesso Keane nella sua autobiografia, dove raccontò di aver agito per rancore dopo il precedente episodio. Ora quella vecchia storia è tornata a galla. Dopo la partita tra Inghilterra e Norvegia, Alf Inge Haaland aveva commentato sui social la decisione arbitrale, elogiando Bellingham e criticando il direttore di gara. Keane ha colto l'occasione per riaprire il duello a distanza: "Se bevi, vedi la partita in modo diverso". Una frase che riaccende una delle rivalità più accese del calcio inglese.