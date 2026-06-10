In casa Manchester United è finalmente tornata la pace tra Roy Keane e Bruno Fernandes. L'ex capitano dei Red Devils e il centrocampista portoghese hanno entrambi confermato di aver messo fine ad ogni controversia. Come riporta il quotidiano A Bola, l'ex calciatore ha avuto un incontro con l'ex Udinese e nel giro di pochi minuti tutti i disaccordi sono stati appianati.

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Manchester United, Roy Keane conferma di aver fatto con Bruno Fernandes: "Abbiamo avuto una conversazione bellissima"

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A pochi giorni dal debutto nel Mondiale con il suo Portogallo, Brunopone fine alla sua "partita personale" con Roy. Tra il centrocampista portoghese e l'ex capitano del Manchester United , club che Fernandes lascerà a fine stagione, c'era ultimamente stato più di qualche attrito relativo alle prestazioni opache dell'ex. Ma adesso ogni alterco è stato messo da parte e tutto è tornato nella norma.

Interrogato da Gary Neville se avesse risolto la situazione e si fosse scusato con il centrocampista portoghese, Keane ha replicato: "Siete molto infantili. C'è stata una reazione a quello che abbiamo detto dopo il podcast di qualche settimana fa. Mi ha contattato, voleva parlare. E sapete una cosa? Ho parlato con lui. L'ho chiamato e abbiamo avuto una bellissima conversazione."

Oltre a Neville, al programma hanno preso parte altre due leggende del calcio inglese: l'ex Liverpool Jamie Carragher e l'ex Arsenal Ian Wright. Alla loro domanda su come l'irlandese e il portoghese si siano chiariti, Keane ha risposto così: "Abbiamo parlato un po' di tutto, in realtà. Ma è stata una conversazione meravigliosa. Lui voleva parlare con me. E abbiamo avuto una bella conversazione matura. È stato meraviglioso. Si è scusato... L'ho perdonato, nessun problema".

LONDRA, INGHILTERRA - 27 APRILE: Il commentatore televisivo Roy Keane durante la semifinale dell'Emirates FA Cup tra Nottingham Forest e Manchester City allo stadio di Wembley il 27 aprile 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Unico momento "difficile" per Roy Keane è stato l'attimo precedente all'incontro con Bruno Fernandes. Ironicamente l'ex calciatore ha dichiarato al riguardo: "È stato un po' forzato [ride]. L'idea di comunicare, di avere una vera conversazione, mi è piaciuta. È stata una buona conversazione su un po' di tutto. Sì, mi sono sentito meglio dopo".

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