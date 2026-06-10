Per la prima volta nella sua storia recente, il Manchester United potrà organizzare la stagione futura con un po' di speranza. I red devils infatti hanno appena concluso la miglior stagione degli ultimi 10 anni, dall'Europa League vinta con lo special one José Mourinho. All'epoca, la squadra era colma di fuoriclasse: da Ibrahimovic a mister 100 milioni Paul Pogba, passando per giovani talenti come Rashford e Martial, per arrivare infine a leggende come Wayne Rooney e Michael Carrick. Proprio il centrocampista inglese è l'uomo su cui si fonda la nuova ricostruzione del club di Manchester. L'annata '25-'26 era cominciata con Ruben Amorim in panchina, che dopo una prima parte di stagione fortemente deludente, ha avuto il benservito dalla dirigenza. A salvare il club è intervenuto Carrick che con 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte ha portato il club in Champions League. Ora, il compito di ricostruire una rosa più adatta al nuovo tecnico.

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L'addio di Sancho e Casemiro

MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 MARZO: Vista dettagliata delle sciarpe di un venditore ambulante con i volti di Marcus Rashford, Casemiro, Jadon Sancho e Antony del Manchester United prima della partita dei quarti di finale di FA Cup tra Manchester United e Fulham all'Old Trafford il 19 marzo 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Michael Carrick ha impostato il suo United sulla base di un 4-2-3-1, in contrapposizione al 3-4-2-1 voluto e imposto dall'ex tecnico portoghese. Ciò gli ha permesso di valorizzare molti elementi tra cui Dorgu, Bruno Fernandes (MVP del campionato), Matheus Cunha... ma soprattutto ha avuto il merito di rivitalizzare un calciatore che sembrava ormai finito come Casemiro. Nella mediana a due col giovane talento Kobbie Mainoo (ai margini con Amorim), il brasiliano ha giocato così bene da strappare il pass per il Mondiale estivo. Arrivato nell'estate 2022 per circa 80 milioni di euro, l'impatto del centrocampista è sempre stato minore rispetto alle aspettative. Con il mancato rinnovo, Casemiro lascerà il club a zero, in attesa di scegliere il prossimo passo.

Un altro calciatore che è arrivato alla scadenza e darà l'addio al club a parametro zero è Jadon Sancho. L'ala inglese, così come il brasiliano, ha deluso nel suo percorso allo United. Giunto nel 2021, anche per lui la cifra spesa è stata ingente (simile a Casemiro) e il rendimento inferiore ai milioni investiti. Jadon ha giocato solo due anni e mezzo con i red devils; il resto del tempo lo ha passato in prestito fra Dortmund, Chelsea e Aston Villa.

La nota ufficiale del club

Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future 🤝



Once a Red, always a Red ❤️ — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026

Il Manchester United ha espresso così la gratitudine verso i due giocatori:

"Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho sono tra i giocatori che lasceranno la squadra, alla scadenza dei loro contratti. Casemiro ha trascorso quattro stagioni al club, giocando 160 partite e segnando 26 gol. Ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria della Carabao Cup del 2023, segnando di testa in una prestazione memorabile contro il Newcastle United. Il capitano della nazionale brasiliana ha anche vinto la Emirates FA Cup nel 2024.

Tyrell Malacia si è unito allo United nel 2022 e ha collezionato 50 presenze in prima squadra. Il terzino, che ha lottato duramente contro una serie di sfortunati infortuni durante la sua permanenza al club, ha giocato tre partite in questa stagione. Faceva parte della rosa convocata quando abbiamo sollevato la Carabao Cup nel 2023.

Jadon Sancho è arrivato all'Old Trafford nel 2021 e ha fatto parte anche lui della squadra vincitrice della Carabao Cup nel 2023. L'esterno ha giocato 83 partite con il club prima di tornare in prestito al Borussia Dortmund e di effettuare anche trasferimenti temporanei al Chelsea e all'Aston Villa. Tutti al club desiderano ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per il loro contributo al Manchester United e augurare loro il meglio per il futuro".

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