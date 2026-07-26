A 51 anni è pronto a rimettersi gli scarpini. Juan Sebastian Veron ha fatto una promessa che ha già fatto sognare tutto il mondo Estudiantes. Il presidente del club argentino ha lanciato una sfida ai tifosi: se la società raggiungerà quota 100mila soci, tornerà ad allenarsi per disputare una partita ufficiale allo stadio Jorge Luis Hirschi. Un annuncio arrivato quasi per caso, rispondendo a un tifoso sui social. Ma le sue parole hanno immediatamente fatto il giro dell'Argentina. Del resto, non sarebbe la prima volta. Già nel 2017, dopo una promessa simile, Veron era tornato in campo a 42 anni per giocare la Copa Libertadores. Ora la storia potrebbe ripetersi. E i tifosi hanno già un motivo in più per spingere la campagna abbonamenti.

Veron ci ripensa: a 51 anni può tornare in campo

Tutto è nato da un semplicesu. Nel pieno della campagna lanciataper arrivare a 100mila soci entro il 2030, un tifoso ha provocato Verón: "Se raggiungiamo l'obiettivo, giochi una partita di Copa Libertadores?". La risposta della "Brujita" non si è fatta attendere. "A 100mila mi allenerò per giocare una partita ufficiale all'UNO", ha scritto, accompagnando il messaggio con alcuni emoji. Una promessa che ha acceso l'entusiasmo della tifoseria.

LA PLATA (Argentina), 17 marzo 2024 – Juan Sebastián Verón, presidente dell'Estudiantes, osserva il campo prima della partita tra Estudiantes e Boca Juniors, valida per il Gruppo B della Copa de la Liga Profesional 2024, allo stadio Jorge Luis Hirschi di La Plata, in Argentina. (Foto: Gustavo Garello/Getty Images)

Anche perché Veron, quando dà la sua parola, di solito la mantiene. Nel 2016 aveva già legato il suo ritorno in campo a un traguardo fissato dalla società: la vendita del 65% dei palchi del nuovo stadio. Obiettivo raggiunto e promessa mantenuta. Nel 2017, a 42 anni, tornò a vestire la maglia dell'Estudiantes e disputò cinque partite di Copa Libertadores, prima dell'addio definitivo arrivato contro il Botafogo. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, la storia potrebbe ripetersi. I tifosi ci credono. E la rincorsa ai 100mila soci è appena diventata molto più di una semplice campagna di tesseramento. Il sogno dei tifosi di rivedere, un'altra volta in campo la brujita, è diventato reale.