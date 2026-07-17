Jude Bellingham rompe il silenzio. Dopo l'eliminazione dell'Inghilterra dal Mondiale 2026 per mano dell'Argentina, il centrocampista del Real Madrid ha affidato ai social il suo primo messaggio. Nessuna polemica. Solo un appello all'unità. Il numero 10 dei Three Lions ha condiviso una poesia ricevuta dall'autista della squadra, Michael Chandler, spiegando quanto fosse difficile trovare le parole dopo la delusione della semifinale persa 2-1. Bellingham ha ringraziato i tifosi inglesi arrivati negli Stati Uniti e quelli rimasti a casa, chiedendo di non disperdere l'entusiasmo creato intorno alla Nazionale. "Quando siamo uniti, possiamo raggiungere grandi traguardi", il messaggio del fuoriclasse del Real.

Bellingham, il primo messaggio dopo il ko: "Quando siamo uniti possiamo fare grandi cose"

Bellingham torna a parlare. Dopo giorni di silenzio, il centrocampista inglese ha scelto i social per raccontare le sue emozioni dopo la fine del sogno Mondiale. L'Inghilterra è stata eliminata in semifinale dall'Argentina, che ha vinto 2-1 spezzando il cammino dei Three Lions. Il giocatore del Real Madrid ha ammesso di aver fatto fatica a trovare le parole giuste per descrivere la delusione. Poi ha scelto di condividere una poesia scritta da Michael Chandler, autista della Nazionale inglese, accompagnandola con un messaggio rivolto a tutto il Paese.

TIRANA, ALBANIA – 16 novembre 2025: Jude Bellingham dell'Inghilterra reagisce verso la panchina dei sostituti durante la partita di qualificazione al Mondiale 2026 tra Albania e Inghilterra allo stadio Air Albania, il 16 novembre 2025 a Tirana, Albania. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Bellingham ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno ricevuto durante il torneo e per i sacrifici fatti da chi ha viaggiato negli Stati Uniti per seguire la squadra. Un messaggio chiaro: la sconfitta non deve cancellare il legame creato tra squadra e tifosi. Il Mondiale si è chiuso con qualche episodio di tensione, tra cui la discussione con alcuni giocatori argentini al termine della partita. Ma Bellingham ha scelto un'altra strada. Quella dell'unità. Perché, come ha scritto, quando l'Inghilterra resta unita può ancora puntare a grandi traguardi.

"È stato difficile trovare le parole giuste"

Bellingham ha poi spiegato anche il motivo della scelta di pubblicare quella poesia. "È stato difficile trovare le parole giuste per descrivere quello che abbiamo vissuto contro l'Argentina e nelle ultime settimane, ma questo messaggio del nostro autista in Kansas centra perfettamente il punto", ha scritto il centrocampista del Real Madrid.: "Grazie per l'incredibile supporto da casa e a coloro che hanno speso i loro sudati risparmi per venire negli Stati Uniti e sostenerci". Infine l'appello per il futuro: "Non lasciamo che l'unità e l'amore che abbiamo visto nel nostro Paese finiscano con questa campagna. Quando siamo uniti, possiamo realizzare grandi cose... E lo faremo! Vi voglio bene a tutti".