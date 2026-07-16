La pazienza è finita. L'Udinese ha deciso di alzare la voce con Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, infatti, non si è ancora presentato dopo aver inviato un certificato medico e la situazione tra le parti è ormai ai minimi storici. Alla base dello scontro ci sarebbero i malumori legati al contratto firmato dopo il riscatto dal Galatasaray. Il club friulano, però, non ha intenzione di fare passi indietro. Il 22 luglio inizierà il ritiro a Lienz e quella rappresenterà una vera e propria scadenza. Zaniolo dovrà presentarsi. In caso contrario scatterà l'esclusione dalla rosa. Al momento non filtrano segnali di distensione e il rischio di una rottura definitiva è sempre più concreto.

Zaniolo-Udinese, è muro contro muro: il ritiro o il fuori rosa

Trail clima è ormai tesissimo. Tutto nasce dal riscatto del giocatore dal. L'exsi aspettava condizioni economiche diverse e, da quel momento, sono iniziati i primi malumori. Il club ha provato a trovare una soluzione insieme all'entourage del calciatore, ma senza successo. Nel frattempoè partito per le vacanze e, nelle ultime settimane, la situazione è addirittura peggiorata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha inviato un certificato medico per giustificare il mancato rientro e, almeno per il momento, non avrebbe intenzione di tornare.

CAGLIARI, ITALIA - 09 MAGGIO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese guarda durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Sant'Elia il 09 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Dietro questa scelta ci sarebbe anche un momento psicologico particolarmente delicato che starebbe vivendo il calciatore. L'Udinese, però, non vuole più aspettare. La data cerchiata in rosso è quella del 22 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro estivo a Lienz. Il messaggio del club è stato chiaro: Zaniolo dovrà presentarsi con il resto della squadra. In caso contrario verrà escluso dalla rosa. Mancano appena sei giorni e, almeno per ora, non si intravedono spiragli per una riconciliazione. Se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi, l'ex giallorosso rischierebbe di iniziare la stagione lontano dal gruppo e fuori dal progetto tecnico dell'Udinese.