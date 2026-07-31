La Fiorentina osserva con attenzione anche in casa Real Madrid per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nuovo nome sulla lista della dirigenza viola è quello di Franco Mastantuono, giovane talento argentino classe 2007 destinato a lasciare Madrid in prestito. Per il momento, però, non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa.

L'obiettivo dei Blancos è permettere al giovane talento di trovare maggiore continuità e di accumulare esperienza lontano dalla capitale spagnola, dopo una prima stagione nella quale non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato (23 partite e 1 gol in Liga), ma bisognerà adesso attendere la scelta del giocatore.

Fiorentina: interesse per Mastantuono del Real Madrid

Come riportato da, la Fiorentina si è limitata a chiedere informazioni al Real Madrid sulla situazione del giocatore, mentre il club viola era impegnato anche nella trattativa per. Mastantuono è quindi entrato nella lista delleper questa sessione di mercato estiva, ma la società toscanaper provare a chiudere l'operazione.

MADRID, SPAGNA - 01 NOVEMBRE: Franco Mastantuono del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Valencia CF allo Stadio Santiago Bernabeu il 01 novembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il motivo sarebbe legato soprattutto alla volontà del giocatore, che sta ancora valutando quale possa essere la destinazione migliore per il suo futuro. Inizialmente l'argentino aveva spinto per un ritorno al River Plate, il club nel quale è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, ma la soluzione non sembra essere ancora definita. Il Real Madrid, dal canto suo, è pronto a lasciarlo partire con la formula del prestito. Nessun incontro con il Real Madrid è stato fissato e non è previsto con le condizioni attuali, i dirigenti viola hanno semplicemente fatto un sondaggio, mettendosi in lista tra le pretendenti e aspettando che sia Mastantuono a prendere la propria decisione senza fare pressioni.

Caricamento post Instagram...

Mastantuono rappresenta uno dei giovani talenti più interessanti del calcio mondiale e la Fiorentina potrebbe offrirgli proprioin questa fase della carriera, in un campionato che negli ultimi anni sta funzionando daper giovani calciatori in prestito da grandi squadre.