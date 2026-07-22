Franco Mastantuono potrebbe vivere una nuova fase della sua crescita lontano dal Real Madrid. Il club spagnolo valuta infatti il prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità e rientrare, come fatto con Endrick. Diversi club europei sarebbero sulle sue tracce, disposti ad accoglierlo temporaneamente.

Mastantuono, il Real Madrid apre al prestito secco

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, ilha aperto per la prima volta in maniera netta alla possibilità di cedere in prestito, ma senza alcuna opzione di acquisto. La volontà dei Blancos sarebbe infatti quella di mantenere l'assolutodel cartellino del classe 2007, evitando qualsiasi formula che possa metterne in discussione il progetto a lungo termine. La formula sarebbe quindi la medesima utilizzata peral, lo scorso gennaio, quando con una semplice cessionefino alla termine della stagione ha permesso al brasiliano di imporsi e di guadagnarsi maggiore spazio, trascinando la formazione difino al quarto posto e al giocarsi l'accesso alla prossimaad agosto contro lo Sparta Praga.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Franco Mastantuono del Real Madrid guarda durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Dalla Serie A alla Liga: i club interessati

Un talento frenato dalla concorrenza

Secondo quanto rivelato da diversi media europei, svariati club europei hanno chiesto informazioni sulla situazione di, tra cui anche club italiani comma specialmente esteri come. Secondo ricostruzioni spagnole, anche ilsarebbe tra le destinazioni più gradite perché garantirebbe continuità in Liga e un contesto già piuttosto competitivo: il Real Madrid starebbe però ancoratutte le possibili opzioni sul tavolo, con l'obiettivo di garantire all'argentino il miglior percorso possibile.La prima stagione dialè stata caratterizzata da un avvio positivo, con la prima rete messa a segno già nel settembre 2025 contro il Levante e prima ancora con il debutto incontro il Marsiglia, ma il suo spazio si è progressivamente. L'argentino aveva infatti iniziato entrando nelle rotazioni principali, salvo poi perdere terreno anche a causa di problemi fisici e della grandenel reparto offensivo. Mastantuono ha perciò concluso la sua prima annata in maglia Blancos concomplessive, la maggior parte delle quali partendo dalla panchina, mettendo a segno solo: una gestione che ha spinto il club a valutare con forza un, maogni possibilità di cessione a titolo definitivo.