Dopo il poco spazio trovato al Bernabeu, Mastantuono viaggia verso il prestito per macinare minutaggio: diversi club europei monitorano la situazione

Alex Bianchi

Franco Mastantuono potrebbe vivere una nuova fase della sua crescita lontano dal Real Madrid. Il club spagnolo valuta infatti il prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità e rientrare, come fatto con Endrick. Diversi club europei sarebbero sulle sue tracce, disposti ad accoglierlo temporaneamente.

Mastantuono, il Real Madrid apre al prestito secco

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha aperto per la prima volta in maniera netta alla possibilità di cedere in prestito Mastantuono, ma senza alcuna opzione di acquisto. La volontà dei Blancos sarebbe infatti quella di mantenere l'assoluto controllo del cartellino del classe 2007, evitando qualsiasi formula che possa metterne in discussione il progetto a lungo termine. La formula sarebbe quindi la medesima utilizzata per Endrick al Lione, lo scorso gennaio, quando con una semplice cessione temporanea fino alla termine della stagione ha permesso al brasiliano di imporsi e di guadagnarsi maggiore spazio, trascinando la formazione di Paulo Fonseca fino al quarto posto e al giocarsi l'accesso alla prossima Champions League ad agosto contro lo Sparta Praga.
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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports
MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Franco Mastantuono del Real Madrid guarda durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Dalla Serie A alla Liga: i club interessati

Secondo quanto rivelato da diversi media europei, svariati club europei hanno chiesto informazioni sulla situazione di Mastantuono, tra cui anche club italiani come Inter, Milan e Fiorentina, ma specialmente esteri come Tottenham, Benfica, Sporting e Rennes. Secondo ricostruzioni spagnole, anche il Villarreal sarebbe tra le destinazioni più gradite perché garantirebbe continuità in Liga e un contesto già piuttosto competitivo: il Real Madrid starebbe però ancora valutando tutte le possibili opzioni sul tavolo, con l'obiettivo di garantire all'argentino il miglior percorso possibile.

Un talento frenato dalla concorrenza

La prima stagione di Mastantuono al Real Madrid è stata caratterizzata da un avvio positivo, con la prima rete messa a segno già nel settembre 2025 contro il Levante e prima ancora con il debutto in Champions League contro il Marsiglia, ma il suo spazio si è progressivamente ridotto. L'argentino aveva infatti iniziato entrando nelle rotazioni principali, salvo poi perdere terreno anche a causa di problemi fisici e della grande concorrenza nel reparto offensivo. Mastantuono ha perciò concluso la sua prima annata in maglia Blancos con 35 presenze complessive, la maggior parte delle quali partendo dalla panchina, mettendo a segno solo 3 gol: una gestione che ha spinto il club a valutare con forza un prestito, ma chiudendo ogni possibilità di cessione a titolo definitivo.

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