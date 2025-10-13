Cremona non è solo una città di violini, madeleine storiche e colori grigiorossi: è anche una fucina di nomi che portano con sé secoli, terre, mestieri, soprannomi, lingue diverse. Ogni cognome nella rosa della Cremonese è un frammento di storia, una mappa invisibile che disegna il cammino degli antenati, le migrazioni, gli incontri culturali. Quando Marco Giampaolo manda in campo i vari: Vardy, Luperto, Floriani Mussolini, Sanabria, Pezzella o Grassi, non schiera semplicemente un atleta, ma una tradizione linguistica, un’identità che trascende il pallone. In questo pezzo vi portiamo in un viaggio dove etimo + territorio + personaggio si incontrano: scopriremo cosa significa davvero il cognome dei giocatori della Cremonese, cosa raccontavano di loro gli antichi signori che lo portavano, da dove venivano le persone che lo hanno tramandato, quale lingua parlavano, quale lavoro facevano, quali speranze coltivavano. È un racconto che parte da Cremona e si estende all’Italia, all’Europa, all’Africa e all’America Latina. Perché conoscere le proprie radici, significa anche capire chi siamo oggi, anche in una squadra che ogni domenica lotta negli stadi italiani. Cremonese: da "Thor" al "Lupo", storie di etimologie Morten Thorsby nasce il 5 maggio 1996 a Oslo, in Norvegia. Centrocampista noto per intelligenza tattica e intensità, porta un cognome profondamente radicato nella tradizione scandinava. Il cognome “Thorsby” è di chiara origine norvegese e segue una struttura tipica dei cognomi nordici: è composto da due elementi, “Thor” e “by”. “Thor” richiama direttamente Thor, il dio del tuono nella mitologia norrena, figura simbolo di forza, protezione e potenza. Questo elemento è estremamente diffuso nei nomi e cognomi scandinavi, proprio per il forte impatto culturale e religioso che la mitologia nordica ha avuto nei secoli. La seconda parte, “by”, è un termine di origine antica che significa “villaggio” o “fattoria”, molto comune nei toponimi di Norvegia, Danimarca e Svezia. Di conseguenza, “Thorsby” può essere interpretato come “villaggio di Thor” oppure “insediamento dedicato a Thor”, indicando probabilmente un’origine geografica del cognome legata a un luogo così denominato. Morten Thorsby Giuseppe Pezzella, nato a Napoli il 29 novembre 1997, porta un cognome dalle radici nel Sud Italia, in particolare in Campania. Pezzella deriva probabilmente dal termine dialettale “pezzo”, che significa letteralmente “frammento” o “lotto”, e con il suffisso diminutivo ‑ella indicava inizialmente una piccola proprietà o un pezzo di terra appartenente alla famiglia. In questo modo, il cognome richiama origini contadine o legate alla gestione di terreni, custodendo un piccolo frammento di storia familiare e territoriale. Giuseppe Pezzella Tommaso Barbieri, nato a Magenta il 26 agosto 2002, porta un cognome che ha radici nel Nord Italia. Barbieri deriva dall’antico mestiere del “barbiere”, indicando originariamente chi si occupava di tagliare capelli e rasare barbe. In epoca medievale, il cognome spesso identificava quindi l’attività lavorativa della famiglia o l’arte praticata da un antenato. Così, dietro il nome di Tommaso si cela anche un piccolo richiamo alla tradizione artigiana, un legame con mestieri e professioni che hanno caratterizzato la vita delle comunità italiane nei secoli passati. Tommaso Barbieri Sebastiano Luperto nasce il 6 settembre 1996 a Lecce, nel cuore del Salento. Difensore cresciuto calcisticamente in Italia, porta un cognome che affonda le sue radici nella tradizione linguistica latina e meridionale. Il cognome “Luperto” deriva con buona probabilità dal termine latino lupus, che significa “lupo”. Da questo deriva il nome personale “Luperto”, diffuso nel Medioevo, che può essere interpretato come “piccolo lupo” oppure “figlio del lupo”, con il suffisso “-erto” che in alcuni casi indica appartenenza o derivazione. Non è raro, infatti, che cognomi italiani derivino da nomi propri medievali, spesso legati ad animali simbolici. Il lupo, nella cultura antica e medievale, aveva un significato ambivalente: da una parte rappresentava forza, istinto, resistenza e spirito selvaggio; dall’altra poteva essere associato anche ad astuzia e capacità di adattamento. In alcune tradizioni, soprattutto nel Sud Italia, il riferimento al lupo poteva indicare anche caratteristiche caratteriali dell’individuo o del capostipite. Sebastiano Luperto Dal "Piccolo Basco al "Silva" Federico Baschirotto nasce il 20 settembre 1996 a Isola della Scala, in provincia di Verona. Difensore fisico e combattivo, porta un cognome particolare e poco diffuso, che richiama radici linguistiche antiche del Nord Italia. Il cognome “Baschirotto” sembra avere origine settentrionale, probabilmente veneta o lombarda, ed è riconducibile a una trasformazione dialettale di nomi personali medievali. La base “Baschi-” potrebbe derivare da “Basco” o “Bascio”, forme abbreviate o varianti di nomi germanici come Baso o Basso, molto diffusi nel Medioevo. In alternativa, alcuni studiosi collegano questa radice a influenze etniche o geografiche, come il termine “basco”, anche se in Italia spesso queste forme si sono evolute indipendentemente. Il suffisso “-rotto” è tipico di molte aree del Nord Italia, soprattutto nel Veneto, e ha valore diminutivo o vezzeggiativo. Serve a indicare discendenza o appartenenza, dando al cognome il significato di “figlio di Basco/Bascio” oppure “piccolo Basco”. Jamie Richard Vardy nasce l’11 gennaio 1987 a Sheffield, in Inghilterra. Attaccante simbolo di determinazione e ascesa calcistica fuori dagli schemi, porta un cognome tipicamente inglese, semplice nella forma ma con radici ben precise nella tradizione anglosassone. Il cognome “Vardy” ha origine inglese e viene generalmente considerato una variante di “Vardey”, “Vardie” o “Verdey”, forme che nel tempo si sono evolute attraverso i dialetti locali. Dal punto di vista etimologico, potrebbe derivare da un cognome toponimico, cioè legato a un luogo, oppure da un soprannome associato a caratteristiche ambientali. Una delle interpretazioni più accreditate lo collega al termine antico francese vert (“verde”), introdotto in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066 (Norman Conquest). In questo caso, “Vardy” potrebbe indicare una persona che viveva in una zona verde, rurale o boschiva, oppure qualcuno associato simbolicamente alla natura. Un’altra possibile lettura è quella toponimica: il cognome potrebbe derivare da piccoli insediamenti o aree geografiche oggi scomparse o trasformate, come spesso accade nei cognomi inglesi, dove il legame con il territorio è molto forte ma non sempre facilmente tracciabile. Jamie Vardy Matteo Bianchetti, nato a Como il 17 marzo 1993, porta un cognome tipicamente italiano, diffuso soprattutto nel Nord Italia. Bianchetti deriva dal cognome Bianchi, che a sua volta deriva dall’aggettivo italiano “bianco”, usato originariamente come soprannome per indicare persone dalla carnagione chiara o dai capelli chiari. Il suffisso ‑etti indica una forma diminutiva o di derivazione familiare, suggerendo “i piccoli Bianchi” o “i discendenti della famiglia Bianchi”. Matteo Bianchetti Marco Silvestri, secondo portiere della Cremonese, nato a Castelnovo ne’ Monti il 2 marzo 1991, porta un cognome di origine italiana molto diffuso, legato al termine latino “silva”, che significa bosco o foresta. Silvestri indica quindi “gli abitanti o i nati nei boschi” oppure “coloro che vivono vicino alla selva”. In epoca medievale, questo cognome poteva essere attribuito a famiglie che abitavano in zone boscose o che avevano un legame con la natura e il territorio circostante. Marco Silvestri Michele Fabio Collocolo, nato a Taranto l’8 novembre 1999, porta un cognome dal suono particolare e dalle radici meridionali. Collocolo è un cognome raro, tipico soprattutto della Puglia e delle regioni limitrofe, e sembra derivare da una forma alterata o dialettale del termine “collo” o “colle”, in riferimento probabilmente a una zona elevata o collinare. Potrebbe indicare quindi “colui che vive sul colle” o “presso il poggio”, un toponimo poi trasformato in cognome. Un’altra interpretazione lo collega al termine latino collocare (disporre, sistemare), che in senso figurato potrebbe riferirsi a un soprannome dato a una persona ordinata o precisa. Michele Collocolo Da Floriani Mussolini a Ceccherini, passando per Terracciano e Vandeputte Romano Benito Floriani Mussolini, nato a Roma il 27 gennaio 2003, porta due cognomi che raccontano storie diverse e complesse. Floriani è un cognome di origine italiana, diffuso soprattutto nel centro-nord, derivante dal nome personale Florianus, che significa “fiorito” o “proveniente dai fiori”, e spesso indicava un antenato associato a vitalità, prosperità o bellezza. Il secondo cognome, Mussolini, è noto a livello storico e deriva dal diminutivo di “musso” o “muso”, con il suffisso ‑lini tipico dei cognomi italiani, originariamente usato come soprannome per indicare tratti fisici o caratteriali. Storicamente, il cognome è diventato celebre per la sua associazione con Benito Mussolini, ma di per sé ha radici linguistiche italiane legate a caratteristiche personali. Romano Floriani Mussolini Federico Ceccherini, nato a Livorno l’11 maggio 1992, porta un cognome tipicamente toscano, diffuso soprattutto nelle province di Livorno e Firenze. Ceccherini deriva dal nome personale medievale Cecco, diminutivo di Francesco, con l’aggiunta del suffisso patronimico ‑rini, che indica “discendente di” o “appartenente alla famiglia di Cecco”. In questo senso, il cognome Ceccherini significa “i figli o i discendenti di Cecco”, raccontando una chiara continuità familiare e l’identificazione della persona attraverso il nome del capostipite. Dietro il nome di Federico si nasconde dunque una tradizione tipicamente toscana, dove i cognomi riflettono legami familiari e trasmissione generazionale. Filippo Terracciano nasce l’8 febbraio 2003 a Verona. Calciatore giovane e duttile, porta un cognome che richiama in modo diretto il legame con la terra e con le attività tradizionali legate ad essa. Il cognome “Terracciano” deriva dalla parola “terra”, con l’aggiunta del suffisso “-acciano”, tipico della formazione di cognomi italiani di origine medievale. Questo tipo di costruzione può indicare appartenenza, provenienza oppure relazione con un’attività specifica. In questo caso, “Terracciano” può essere interpretato come “uomo della terra” oppure “colui che lavora la terra”. Filippo Terracciano Jari Vandeputte, nato a Gand il 14 febbraio 1996, porta un cognome di origine belga e fiamminga. Vandeputte è un cognome toponomastico tipico dei Paesi Bassi e del Belgio fiammingo, che significa letteralmente “dalla putta” o “dal pozzo” (putte in fiammingo antico indicava un piccolo pozzo o una piccola depressione del terreno). Il prefisso Van de significa “di” o “dalla”, tipico dei cognomi fiamminghi che indicano provenienza o legame con un luogo specifico. Jari Vandeputte Dal "salato" Maleh, fino a Sanabria Youssef Maleh nasce il 22 agosto 1998 a Castel San Pietro Terme, in Italia. Centrocampista di origine marocchina, porta un cognome che riflette chiaramente le radici del mondo arabo e nordafricano. Il cognome “Maleh” deriva dall’arabo māliḥ (مالح), che significa “salato”. Nella tradizione linguistica araba, però, questo termine non è solo legato al gusto, ma può avere anche significati più ampi e simbolici. In alcuni contesti, può indicare qualcosa di “piacevole”, “spiritoso” o “di buon carattere”, perché nel linguaggio colloquiale arabo termini legati al cibo vengono spesso usati in senso figurato per descrivere le persone. Inoltre, “Maleh” può avere anche un’origine geografica o ambientale: potrebbe essere stato attribuito a persone che vivevano vicino a zone saline, terreni salmastri o aree costiere. In questo caso, il cognome funzionerebbe come identificativo territoriale. Youssef Maleh Martín Ismael Payero nasce l’11 settembre 1998 a Pascanas, in Argentina. Centrocampista dinamico, porta un cognome che riflette chiaramente le radici europee — in particolare iberiche — tipiche di gran parte della popolazione argentina. Il cognome “Payero” ha origine spagnola e può essere interpretato come un cognome di tipo professionale o sociale. Deriva probabilmente dal termine “payo”, parola che nello spagnolo antico indicava una persona di campagna, un contadino o comunque qualcuno non appartenente alla nobiltà o agli ambienti urbani. In alcuni contesti, “payo” veniva usato anche per distinguere la popolazione non gitana da quella rom, assumendo quindi una connotazione identitaria. Il suffisso “-ero” è molto comune nei cognomi spagnoli e serve a indicare mestiere, appartenenza o relazione. Di conseguenza, “Payero” può essere interpretato come “uomo di campagna” oppure “colui che appartiene al mondo rurale”. Martin Payero Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, nato a Lumezzane il 7 marzo 1995, porta un cognome tipicamente italiano, diffuso soprattutto nel Nord Italia. Grassi deriva dall’aggettivo italiano “grasso”, originariamente usato come soprannome per indicare una persona robusta o di corporatura piena. Con il tempo, il soprannome è diventato un cognome di famiglia, tramandato di generazione in generazione. Alberto Grassi Francesco Folino nasce il 23 gennaio 2002 a Ferrara. Giovane calciatore italiano, porta un cognome breve ma con radici antiche e interessanti, legate alla tradizione latina e meridionale. Il cognome “Folino” deriva molto probabilmente dal termine latino folium, che significa “foglia”. Da questa base si sono sviluppati nel tempo diversi cognomi italiani come “Foli”, “Folia”, “Foglia” e appunto “Folino”. Il suffisso “-ino” ha valore diminutivo o affettivo, per cui “Folino” può essere interpretato come “piccola foglia” oppure “discendente di Folio/Foglio”, nel caso derivi da un nome proprio. Francesco Folino David Chidozie Okereke nasce il 29 agosto 1997 a Lagos, in Nigeria. Attaccante rapido e tecnico, porta un nome completo che riflette in modo evidente l’incontro tra cultura cristiana e tradizione africana, in particolare dell’area igbo. Il cognome “Okereke” è anch’esso di origine igbo e ha una struttura simile: “Oke” significa “grande” o “superiore”, mentre “ereke” può essere interpretato come “parte”, “porzione” o “creazione”. Una delle interpretazioni più diffuse è “ciò che Dio ha creato è grande” oppure “la creazione di Dio è superiore”. Anche in questo caso, il riferimento al divino è centrale. David Okereke Federico Bonazzoli nasce il 21 maggio 1997 a Manerbio, in provincia di Brescia. Attaccante italiano con istinto del gol, porta un cognome tipicamente settentrionale, con radici ben radicate nella tradizione linguistica del Nord Italia. Il cognome “Bonazzoli” deriva dalla base “Bonazzo”, a sua volta legata al termine “buono”. Nel Medioevo era molto comune attribuire soprannomi legati a caratteristiche morali o comportamentali, e “Bonazzo” indicava probabilmente una persona buona, affidabile o dal temperamento positivo. In alcune varianti dialettali, poteva anche assumere sfumature legate a un carattere semplice o genuino. Il suffisso “-oli” è tipico dei cognomi lombardi ed emiliani e ha valore patronimico o familiare, indicando “discendenti di” oppure “appartenenti alla famiglia di”. Di conseguenza, “Bonazzoli” può essere interpretato come “figli di Bonazzo” o “famiglia del Buono”. Arnaldo Antonio Sanabria, nato a San Lorenzo il 4 marzo 1996, porta un cognome di origine spagnola diffuso in America Latina. Sanabria è un cognome toponomastico originario della Spagna, che indica provenienza dalla regione di Sanabria, in Galizia, richiamando quindi legami territoriali e radici geografiche della famiglia. Antonio Sanabria