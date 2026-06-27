I cognomi dei protagonisti del Gruppo D del Mondiale 2026 raccontano un viaggio che attraversa continenti, lingue e secoli di storia. Dietro ai calciatori di Usa, Turchia, Australia e Paraguay non si nascondono soltanto grandi carriere sportive, ma anche antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione. Alderete rimanda ai pendii dei Paesi Baschi, Souttar ricorda il mestiere medievale del calzolaio, Irankunda può essere interpretato come "colui che è amato da Dio". E ancora Sanabria richiama un'antica fortezza celtica della Spagna.

Ogni cognome diventa così una piccola finestra sulla storia. Un modo diverso di osservare il Mondiale 2026, scoprendo che dietro ogni maglia si nasconde un patrimonio di significati, tradizioni e culture che rende ancora più affascinante il cammino delle quattro nazionali protagoniste del Gruppo D.

Mondiale 2026: Usa, dalla Frisia alla regalità: l'etimologia dei cognomi di Freese, Dest, Ream e Reyna

Matthew Andrew Geary Freese è nato il 2 settembre 1998 a Wayne, nello stato della Pennsylvania e gioca nel New York City. Cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti, possiede anche la cittadinanza tedesca grazie alle sue origini familiari. Il cognome Freese affonda le proprie radici nell'antica area della Frisia, regione storica che si estende lungo la costa del Mare del Nord tra l'attuale Germania e i Paesi Bassi. Deriva infatti da un antico termine germanico che significava letteralmente "il Frisone", ossia una persona proveniente da quella terra. Nel Medioevo era molto comune identificare un individuo in base al luogo d'origine, soprattutto quando si trasferiva in un'altra città, ed è proprio da questa consuetudine che nacque il cognome.

Matt Freese

Sergiño Gianni Dest è nato il 3 novembre 2000 ad Almere, nei Paesi Bassi, e ricopre il ruolo di terzino destro nel PSV e nella nazionale degli Stati Uniti. Cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti a livello internazionale grazie alle proprie origini familiari.

Il cognome Dest è di origine francese e deriva dall'antica parola dest, collegata al latino destinare, da cui discende anche il termine moderno destino. In epoca medievale il cognome poteva essere attribuito a una persona ritenuta predestinata, particolarmente fortunata o destinata a ricoprire un ruolo importante all'interno della comunità. In altre aree della Francia meridionale veniva invece utilizzato come soprannome per indicare qualcuno considerato favorito dalla sorte o dal fato.

Nel corso dei secoli il cognome si è diffuso anche nei Paesi Bassi attraverso i movimenti migratori tra le regioni francesi e i territori delle Fiandre, mantenendo il proprio significato simbolico. Ancora oggi richiama l'idea di un percorso già tracciato, di una vocazione o di una persona chiamata a realizzare qualcosa di significativo. Il cognome Dest può quindi essere interpretato come "colui che è destinato", "l'uomo del destino" oppure "colui che segue il proprio fato.

Sergio Dest

Timothy Michael Ream è nato il 5 ottobre 1987 a St. Louis, nel Missouri, ed è un calciatore statunitense che ricopre il ruolo di difensore dello Charlotte FC. Il cognome Ream ha origini inglesi e presenta diverse interpretazioni etimologiche. La più accreditata lo collega all'antico inglese rēam, termine che indicava un territorio aperto, spazioso o un appezzamento di terra. Per questo motivo il cognome nacque come cognome toponimico, attribuito alle persone che vivevano nei pressi di vaste distese di campagna o di terreni particolarmente ampi e aperti.

Secondo un'altra tradizione, il cognome potrebbe derivare da antichi nomi personali germanici contenenti la radice ragin o regin, che significava "consiglio", "decisione" o "saggezza", un elemento molto diffuso nei nomi medievali delle popolazioni germaniche. Nel corso dei secoli queste forme subirono numerose trasformazioni fonetiche fino ad assumere l'attuale grafia Ream.

Tim Ream

Giovanni Alejandro Reyna è nato il 13 novembre 2002 a Sunderland, in Inghilterra, ed è un calciatore statunitense che ricopre il ruolo di centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Il cognome Reyna ha origini ispano-medievali ed è considerato una variante di Reina, termine che in lingua spagnola significa "regina" e che deriva dal latino regina. In molti casi il cognome nacque come soprannome attribuito a una persona che si distingueva per eleganza, autorevolezza o prestigio, mentre in altri casi ebbe un'origine toponimica, indicando le famiglie provenienti da località chiamate Reina, come il comune dell'Estremadura.

L'etimologia affonda le proprie radici nel verbo latino regere, ossia "governare", dal quale derivano anche parole come rex ("re") e regnum ("regno"). Per questo motivo il cognome è da sempre associato ai concetti di comando, autorità e nobiltà. Nel corso dei secoli si è diffuso in Spagna e successivamente in gran parte dell'America Latina, dove oggi è particolarmente presente. Il cognome Reyna può quindi essere interpretato come "discendente della regina", "persona di nobile lignaggio" oppure, in senso simbolico, "colui che appartiene alla regalità

John Reyna

McKennie, Pulisic, Pepi, Balogun e Pochettino: le storie nascoste dietro i loro cognomi

Weston James Earl McKennie è nato il 28 agosto 1998 a Fort Lewis, nello stato di Washington, ed è un calciatore statunitense che ricopre il ruolo di centrocampista della Juventus. Il cognome McKennie ha origini scozzesi ed è una variante del più antico MacCoinnich o MacKenzie. Deriva dal prefisso gaelico Mac, che significa "figlio di", unito al nome personale Coinneach, termine che nell'antico gaelico indicava una persona "bella", "di bell'aspetto" oppure "avvenente". Nel corso dei secoli il nome Coinneach è stato anche associato a san Kenneth, uno dei più importanti santi della tradizione scozzese, contribuendo alla diffusione del cognome nelle Highlands.

Christian Mate Pulisic è nato il 18 settembre 1998 a Hershey, nello stato della Pennsylvania, ed è un calciatore statunitense che ricopre il ruolo di centrocampista o attaccante del Milan. Il cognome Pulisic, nella forma originale croata Pulišić, ha origini slave meridionali ed è tipico della Croazia e della Bosnia-Erzegovina. È un cognome patronimico formato dal suffisso -ić, che nelle lingue slave significa "figlio di" o "discendente di". La prima parte del cognome deriva molto probabilmente da Pule o Puli, antico nome personale diffuso nei Balcani, considerato un diminutivo di nomi più lunghi oppure un soprannome familiare. Secondo un'altra interpretazione etimologica, la radice potrebbe essere collegata alla città istriana di Pola (Pula), indicando in origine una persona proveniente da quella zona.

Ricardo Daniel Pepi è nato il 9 gennaio 2003 a El Paso, in Texas, ed è un calciatore statunitense che ricopre il ruolo di attaccante del PSV. Il cognome Pepi ha origini italiane ed è diffuso soprattutto in Sicilia, con una presenza storica nelle province di Catania, Messina e Siracusa. È considerato un cognome derivato dal nome personale Peppo, forma affettuosa e popolare di Giuseppe, nome di origine ebraica che significa "Dio aggiungerà". Nel Medioevo era molto comune trasformare i nomi propri in cognomi per identificare i discendenti di un capostipite, dando così origine a cognomi come Pepi.

Secondo un'altra interpretazione, il cognome potrebbe essere nato come soprannome attribuito a una persona dal carattere vivace o particolarmente energico, mantenendo comunque uno stretto legame con il nome Giuseppe, uno dei più diffusi nella tradizione italiana. Nel corso dei secoli il cognome si è diffuso anche fuori dall'Italia grazie ai flussi migratori, raggiungendo numerose comunità italiane nelle Americhe. Il cognome Pepi può quindi essere interpretato come "discendente di Peppo" o "figlio di Giuseppe", conservando il ricordo delle sue antiche radici siciliane e della tradizione onomastica italiana.

Ricardo Pepi

Folarin Jerry Balogun è nato il 3 luglio 2001 a New York, negli Stati Uniti, ed è un calciatore statunitense con cittadinanza britannica che ricopre il ruolo di attaccante del Monaco. Il cognome Balogun ha origini yoruba, uno dei principali gruppi etnici della Nigeria, ed è particolarmente diffuso nell'Africa occidentale. Deriva dall'unione delle parole yoruba oba, che significa "re", e ogun, ossia "guerra", assumendo il significato di "comandante dell'esercito del re" o "generale del sovrano". Nella tradizione yoruba, infatti, il titolo di Balogun non indicava semplicemente un cognome, ma una prestigiosa carica militare riservata ai comandanti incaricati di guidare le truppe e difendere il regno.

Con il passare del tempo questo antico titolo onorifico è diventato un cognome ereditario, tramandato di generazione in generazione e mantenendo intatto il suo forte valore storico e simbolico. Ancora oggi Balogun richiama qualità come il coraggio, la leadership, il senso del dovere e la capacità di guidare gli altri. Il cognome Balogun può quindi essere interpretato come "comandante dell'esercito del re", "generale del sovrano" oppure, in senso più ampio, "condottiero".

Folarin Balogun

Mauricio Pochettino è nato il 2 marzo 1972 a Murphy, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, ed è un allenatore di calcio ed ex difensore, attuale commissario tecnico della nazionale statunitense. Il cognome Pochettino ha origini italiane ed è riconducibile al Piemonte, in particolare alle province di Torino e Cuneo. Deriva dal termine dialettale pochett, diminutivo di poch ("poco"), utilizzato nel Medioevo come soprannome per indicare una persona di bassa statura, di corporatura minuta oppure il più giovane di una famiglia. Come accadde per molti cognomi italiani, questo soprannome divenne in seguito ereditario e si tramandò di generazione in generazione.

Un'altra interpretazione collega il cognome al vocabolo francoprovenzale pochet, che significa "piccola tasca" o "piccolo sacchetto", termine diffuso nelle aree alpine tra Piemonte e Savoia. In questo caso il cognome potrebbe aver identificato un artigiano che produceva borse e sacchetti oppure una persona che portava abitualmente con sé una piccola borsa, prima di trasformarsi in cognome stabile.

Maurizio Pochettino

Mondiale 2026, Turchia: dagli occhi chiari all'acciaio: il significato dei cognomi di Çakır, Bardakcı, Çelik, Demiral e Kabak

Uğurcanè nato il 5 aprile 1996 ad, in Turchia, ricopre il ruolo di portiere del. Il cognomeha origini turche ed è uno dei più antichi e diffusi della Turchia. Deriva dall'aggettivo, termine che nella lingua turca indicava originariamente una persona con, in particolare azzurri o grigio-azzurri, una caratteristica fisica piuttosto rara nelle popolazioni anatoliche e per questo particolarmente distintiva. Nel Medioevo il termine veniva utilizzato come soprannome per identificare chi possedeva questo tratto somatico, prima di trasformarsi in cognome ereditario.

Esiste anche un secondo significato storico del termine. Nella tradizione turca, infatti, çakır era il nome attribuito a una particolare specie di falco, il falco pellegrino o l'astore, rapaci molto apprezzati nella falconeria praticata dalle élite dell'Impero Ottomano. Per questo motivo il cognome è stato spesso associato anche a qualità come la rapidità, la precisione, la vista acuta e lo spirito combattivo. Il cognome Çakır può quindi essere interpretato come "colui dagli occhi chiari" oppure, in senso simbolico, "il falco", richiamando sia una caratteristica fisica distintiva sia una figura tradizionalmente legata a forza, agilità e capacità di osservazione.

Cakir ugurcano

Abdülkerim Bardakcı è nato il 7 settembre 1994 a Meram, in Turchia, difensore del Galatasaray. Il cognome Bardakcı ha origini turche ed è di natura professionale. Deriva dalla parola bardak, che significa "bicchiere", "coppa" o "calice", unita al suffisso -cı, molto comune nella lingua turca e utilizzato per indicare un mestiere o una persona che svolge una determinata attività. Il significato originario del cognome era quindi quello di "fabbricante di bicchieri", "venditore di bicchieri" oppure "artigiano che produce recipienti".

Abdulkerim Bardakci

Mehmet Zeki Çelik è nato il 17 febbraio 1997 a Yıldırım, in Turchia, gioca nella Roma. Il cognome Çelik ha origini turche e deriva direttamente dall'omonima parola çelik, che significa "acciaio". Si tratta di uno dei cognomi più diffusi in Turchia e nasce come soprannome attribuito a persone considerate particolarmente forti, resistenti e determinate, qualità che richiamavano proprio le caratteristiche dell'acciaio, metallo simbolo di solidità e durevolezza. L'uso di questo cognome si consolidò soprattutto nel XX secolo, in seguito all'introduzione della Legge sui Cognomi del 1934, quando molte famiglie turche scelsero parole che rappresentassero valori, virtù o elementi della natura. Çelik divenne così uno dei cognomi più apprezzati proprio per il suo forte significato simbolico, legato alla forza fisica e morale.

Zeki Celik

Merih Demiral è nato il 5 marzo 1998 a Karamürsel, in Turchia, ricopre il ruolo di difensore dell'Al-Ahli. Il cognome Demiral ha origini turche ed è composto da due elementi. Il primo, demir, significa "ferro" ed è uno dei termini più antichi e simbolici della lingua turca, spesso associato a forza, resistenza e coraggio. Il secondo elemento, al, può assumere diversi significati, tra cui "rosso", colore tradizionalmente legato al valore e all'eroismo nella cultura turca, oppure fungere da elemento intensificativo che rafforza il significato della parola precedente.

Merih Demiral

Ozan Muhammed Kabak è nato il 25 marzo 2000 a Çankaya, in Turchia, calciatore dell'Hoffenheim. Il cognome Kabak ha origini turche e deriva direttamente dalla parola kabak, che nella lingua turca significa "zucca". Come accadeva spesso nelle antiche comunità anatoliche, molti cognomi nacquero da soprannomi ispirati a elementi della natura, animali o prodotti agricoli. In questo caso il termine poteva essere attribuito a una persona che coltivava o commerciava zucche, oppure, in senso figurato, a qualcuno dalla corporatura robusta o con un capo particolarmente tondeggiante.

Ozan Kabak

Kadioglu, Muldur, Ayhan e Gul: viaggio nell'etimologia dei loro cognomi

Ferdi Erenay Kadıoğlu è nato il 7 ottobre 1999 ad Arnhem, nei Paesi Bassi, difensore del Brighton. Il cognome Kadıoğlu ha origini turche ed è composto da due elementi. Il primo, kadı, indicava nell'Impero Ottomano il giudice, una figura di grande prestigio incaricata di amministrare la giustizia e applicare il diritto islamico. Il secondo elemento è il suffisso -oğlu, molto diffuso nei cognomi turchi, che significa "figlio di" o "discendente di".

Il cognome nacque quindi come patronimico per identificare i discendenti di un uomo che ricopriva la carica di kadı, una delle professioni più autorevoli della società ottomana. In un'epoca in cui il ruolo sociale del capostipite veniva spesso tramandato attraverso il cognome, Kadıoğlu divenne un segno distintivo di famiglie legate all'amministrazione della giustizia e alla cultura giuridica dell'Impero. Il cognome Kadıoğlu può quindi essere interpretato come "figlio del giudice", "discendente del magistrato" oppure "erede della famiglia del kadı", conservando il ricordo di una figura storicamente associata ad autorevolezza, equilibrio e senso della giustizia.

Ferdi Kadıoğlu

Mert Müldür è nato il 3 aprile 1999 a Vienna, in Austria, ricopre il ruolo di difensore del Fenerbahçe. Il cognome Müldür ha origini turche ed è relativamente raro. Deriva dal termine müdür, parola di origine araba entrata nella lingua turca attraverso l'ottomano, che significa "direttore", "amministratore", "responsabile" o "capo". Nel corso dei secoli questo titolo veniva attribuito alle persone incaricate di dirigere un ufficio pubblico, una scuola, un'istituzione o un'attività amministrativa.

Perché Muldur

Kaan Ayhan è nato il 10 novembre 1994 a Gelsenkirchen, in Germania, gioca in Turchia nel Galatasaray. Il cognome Ayhan ha origini turche ed è composto da due elementi ricchi di significato simbolico. Il primo, ay, significa "luna", uno dei simboli più importanti della cultura turca, associato alla bellezza, alla luce e alla rinascita. Il secondo elemento, han, deriva dall'antico titolo turco e mongolo che indicava un sovrano, un principe o un capo tribù, equivalente al più noto "khan".

La combinazione dei due termini dà vita a un cognome che richiama autorevolezza e nobiltà. Sebbene oggi sia utilizzato anche come nome proprio, Ayhan si è affermato come cognome soprattutto nel XX secolo, quando molte famiglie turche adottarono cognomi ispirati a elementi della natura e a titoli della tradizione storica. Il cognome Ayhan può quindi essere interpretato come "signore della luna", "principe della luna" oppure "sovrano illuminato dalla luna".

Kaan Ayhan

Deniz Daniel Gül è nato il 2 luglio 2004 a Stoccolma, in Svezia, ed è un calciatore svedese naturalizzato turco che ricopre il ruolo di attaccante del Porto. Il cognome Gül ha origini turche e deriva direttamente dall'omonima parola gül, che significa "rosa", il fiore simbolo della bellezza, dell'amore e della purezza. Il termine affonda le proprie radici nel persiano gol, entrato nella lingua turca durante il periodo selgiuchide e ottomano, diventando uno degli elementi più ricorrenti sia nei nomi propri sia nei cognomi.

Nella cultura turca la rosa possiede un profondo valore simbolico. Oltre a rappresentare eleganza e armonia, è spesso associata alla spiritualità e alla poesia, tanto da comparire frequentemente nella letteratura ottomana e nella tradizione sufi come emblema della perfezione e della bellezza interiore. Per questo motivo molte famiglie scelsero Gül come cognome dopo l'introduzione della Legge sui Cognomi del 1934, ispirandosi a uno dei simboli più importanti della cultura anatolica. Il cognome Gül può quindi essere interpretato come "rosa", "colui che porta la rosa" oppure, in senso simbolico, "persona bella e pura", richiamando un fiore che da secoli rappresenta grazia, nobiltà e raffinatezza nella tradizione turca.

Deniz Daniel Gül

Tre cognomi, tre storie: le origini di Güler, Yıldız e Montella

Arda Güler è nato il 25 febbraio 2005 ad Ankara, in Turchia, centrocampista del Real Madrid. Il cognome Güler ha origini turche e deriva dal verbo gülmek, che significa "ridere" o "sorridere". Attraverso il suffisso -er, utilizzato nella lingua turca per indicare chi compie un'azione in modo abituale, il cognome assume il significato di "colui che sorride" o "persona sorridente". Si tratta di un cognome nato come soprannome, attribuito a persone dal carattere allegro, cordiale e ottimista.

Nella tradizione turca il sorriso è da sempre considerato un segno di gentilezza, ospitalità e buon auspicio. Per questo motivo Güler è diventato uno dei cognomi più diffusi del Paese, soprattutto dopo l'introduzione della Legge sui Cognomi del 1934, quando molte famiglie optarono per cognomi ispirati a qualità umane e valori positivi. Il cognome Güler può quindi essere interpretato come "colui che sorride", "l'uomo sorridente" oppure "persona dal volto gioioso", richiamando valori come serenità, cordialità e positività profondamente radicati nella cultura turca.

Arda Guler

Kenan Yıldız è nato il 4 maggio 2005 a Ratisbona, in Germania, ed è un calciatore turco con cittadinanza tedesca che ricopre il ruolo di fantasista della Juventus. Il cognome Yıldız ha origini turche e deriva direttamente dalla parola yıldız, che significa "stella". Si tratta di uno dei cognomi più diffusi in Turchia ed è strettamente legato a un simbolo che, nella cultura turca, rappresenta luce, speranza, guida e grandezza. La stella è inoltre uno degli elementi presenti sulla bandiera nazionale turca, contribuendo a rafforzarne il valore identitario e patriottico.

Kenan Yıldız

Vincenzo Montella è nato il 18 giugno 1974 a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, allenatore della nazionale turca. Il cognome Montella ha origini italiane ed è di natura toponimica. Deriva dal termine latino mons ("monte"), dal quale si è sviluppato il diminutivo montella, con il significato di "piccolo monte" o "collina". In origine il cognome veniva attribuito alle persone che vivevano nei pressi di un rilievo collinare oppure che provenivano da uno dei numerosi centri italiani chiamati Montella, il più noto dei quali si trova in provincia di Avellino, nel cuore dell'Irpinia.

Come molti cognomi geografici, anche Montella nacque per distinguere chi si trasferiva in un'altra località, identificandolo attraverso il luogo d'origine. Nel corso dei secoli si è diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, in particolare tra Campania e Basilicata, conservando un forte legame con il territorio e con il paesaggio appenninico. Il cognome Montella può quindi essere interpretato come "colui che proviene dal piccolo monte", "abitante della collina" oppure "originario di Montella", richiamando le sue antiche radici geografiche e il profondo rapporto con il territorio dell'Italia meridionale.

Vincenzo Montella

Mondiale 2026, Australia: Beach, Circati, Degenek e Souttar: l'origine e il significato dei loro cognomi

Patrick Thomas Beach è nato il 6 agosto 2003 a Sydney, in Australia, ricopre il ruolo di portiere del Melbourne City. Il cognome Beach ha origini inglesi ed è un cognome di natura toponimica. Deriva dall'antico inglese bēce, termine che significava "faggio" e che indicava un luogo caratterizzato dalla presenza di questi alberi. In origine il cognome veniva attribuito a chi abitava nei pressi di un bosco di faggi o di un albero particolarmente imponente che fungeva da punto di riferimento per la comunità.

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire l'inglese moderno, il cognome Beach non è legato alla parola "spiaggia". La somiglianza è infatti soltanto grafica: il termine moderno beach deriva da un'altra radice linguistica, mentre il cognome conserva l'antico significato riferito al faggio e ai paesaggi boschivi dell'Inghilterra medievale. Il cognome Beach può quindi essere interpretato come "colui che vive presso il faggio", "abitante del bosco di faggi" oppure "uomo del grande faggio", mantenendo vivo il legame con l'ambiente naturale e con una delle piante più simboliche delle campagne inglesi.

Spiaggia di Patrick Thomas

Alessandro Circati è nato il 10 ottobre 2003 a Fidenza, in Italia, ed è un calciatore italiano naturalizzato australiano, difensore del Parma. Il cognome Circati ha origini italiane ed è diffuso soprattutto nell'Italia nord-orientale, in particolare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. È considerato una variante del cognome Circato, derivato dal latino circatus, participio del verbo circare ("girare", "andare in cerca"), oppure da un antico soprannome attribuito a persone che svolgevano un'attività itinerante, come mercanti, messaggeri o viaggiatori.

Secondo un'altra interpretazione, il cognome potrebbe essere legato al termine latino circus ("cerchio"), dando origine a un soprannome riferito a chi viveva nei pressi di un luogo circolare, di una piazza o di una fortificazione, oppure a una persona che percorreva abitualmente determinati itinerari. Il cognome Circati può quindi essere interpretato come "colui che va in cerca", "l'uomo che percorre le strade" oppure "discendente di un viandante", richiamando l'idea del movimento, dell'esplorazione e del viaggio che caratterizzava molte figure dell'Italia medievale.

Alessandro Circati

Miloš Degenek è nato il 28 aprile 1994 a Tenin, nell'attuale Croazia, ed è un calciatore australiano di origine serba che ricopre il ruolo di difensore della Stella Rossa. Il cognome Degenek ha origini slave meridionali ed è diffuso soprattutto in Serbia e nelle regioni dell'ex Jugoslavia. Deriva dal termine slavo degen o degenj, collegato a un'antica parola di origine germanica che indicava una spada o un guerriero armato di spada. Nel Medioevo questo soprannome veniva attribuito a uomini che si distinguevano per il coraggio in battaglia o che svolgevano la professione di soldato.

Milos Degenek

Harry James Souttar è nato il 22 ottobre 1998 ad Aberdeen, in Scozia, ed è un calciatore scozzese naturalizzato australiano che gioca nel Leicester City. Il cognome Souttar ha origini scozzesi ed è considerato una variante del più antico Souter, cognome professionale derivato dall'antico inglese sūtere e dal latino sutor, entrambi con il significato di "calzolaio" o "ciabattino". Nel Medioevo il calzolaio era una figura fondamentale all'interno della comunità, incaricata della realizzazione e della riparazione delle calzature, un mestiere altamente specializzato e molto rispettato.

Con il passare dei secoli, soprattutto nelle Lowlands scozzesi, la pronuncia locale trasformò progressivamente Souter nella variante Souttar, che divenne un cognome ereditario tramandato di generazione in generazione. Ancora oggi il cognome è particolarmente diffuso nella Scozia nord-orientale, soprattutto nelle aree di Aberdeen e Angus. Il cognome Souttar può quindi essere interpretato come "il calzolaio", "l'artigiano delle scarpe" oppure "discendente del ciabattino", conservando il ricordo di uno dei mestieri più antichi e importanti della tradizione medievale scozzese.

Harry James Souttar

Tra fiumi, fede e astuzia: l'etimologia dei cognomi di Irvine, Irankunda e Volpato

Jackson Alexander Irvine è nato il 7 marzo 1993 a Melbourne, in Australia, ed è un calciatore australiano con cittadinanza scozzese che ricopre il ruolo di centrocampista del St. Pauli. Il cognome Irvine ha origini scozzesi ed è di natura toponimica. Deriva dal nome del fiume Irvine, che scorre nell'Ayrshire, nella Scozia sud-occidentale, e dalla città omonima sorta lungo le sue rive. Nel Medioevo il cognome veniva attribuito alle persone provenienti da questa zona, secondo una consuetudine molto diffusa nelle isole britanniche di identificare gli individui attraverso il luogo d'origine.

Jackson Irvine

Nestory Irankunda è nato il 9 febbraio 2006 a Kigoma, in Tanzania, ed è un calciatore tanzaniano naturalizzato australiano, di origini burundesi, che ricopre il ruolo di attaccante del Watford. Il cognome Irankunda ha origini burundesi ed è diffuso soprattutto tra le popolazioni di lingua kirundi. A differenza della tradizione europea, molti cognomi dell'Africa orientale non derivano da mestieri o luoghi di provenienza, ma da espressioni, valori o circostanze legate alla nascita e alla storia della famiglia. Irankunda appartiene a questa categoria di cognomi identitari, profondamente radicati nella cultura del Burundi.

L'etimologia è riconducibile al verbo kirundi gukunda, che significa "amare", "voler bene" o "apprezzare". La forma Irankunda è tradizionalmente interpretata come "Dio ama" oppure "colui che è amato da Dio", un significato che riflette la forte spiritualità e l'importanza della fede nelle comunità dell'Africa dei Grandi Laghi. Il cognome Irankunda può quindi essere interpretato come "amato da Dio", "colui che riceve l'amore divino" oppure "persona benedetta", racchiudendo un messaggio di protezione, speranza e profondo legame con le tradizioni religiose e culturali del Burundi.

Nestorii Irankunda

Cristian Volpato è nato il 15 novembre 2003 a Camperdown, in Australia, australiano con cittadinanza italiana che ricopre il ruolo di esterno offensivo del Sassuolo. Il cognome Volpato ha origini italiane ed è tipico del Veneto, in particolare delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Deriva dal soprannome Volpe, animale che nella tradizione popolare ha sempre rappresentato l'intelligenza, l'astuzia e la capacità di adattarsi alle situazioni. Al nome si aggiunge il suffisso veneto -ato, utilizzato per indicare appartenenza o discendenza familiare.

Nel Medioevo era molto comune attribuire soprannomi ispirati agli animali per descrivere le qualità caratteriali di una persona. In questo caso il capostipite della famiglia doveva essere considerato particolarmente scaltro, ingegnoso o abile nel risolvere le difficoltà, caratteristiche che portarono alla nascita del cognome. Il cognome Volpato può quindi essere interpretato come "discendente della Volpe", "figlio dell'uomo astuto" oppure "appartenente alla famiglia della Volpe", conservando un significato simbolico legato all'intelligenza, all'arguzia e alla capacità di affrontare con successo le sfide della vita.

Cristian Volpato

Mondiale 2026: Paraguay, dal pendio all'ammiraglio: il significato dei cognomi di Alderete, Almirón, Enciso, Sanabria e Pitta

Omar Federico Alderete è nato il 26 dicembre 1996 ad Asunción, in Paraguay, ricopre il ruolo di difensore del Getafe. Il cognome Alderete ha origini basche ed è di natura toponimica. Deriva dal termine basco alde, che significa "zona", "versante", "parte" o "fianco", unito al suffisso -eta, molto frequente nella toponomastica basca e utilizzato per indicare un luogo caratterizzato da una determinata peculiarità. Il significato originario del cognome è quindi riconducibile a "luogo situato sul versante" o "zona del pendio".

Come molti cognomi baschi, Alderete nacque per identificare una famiglia in base alla casa, al podere o al villaggio in cui viveva. Con la colonizzazione spagnola delle Americhe, il cognome si diffuse anche in Sud America, diventando particolarmente presente in Paraguay, Argentina e Uruguay. Il cognome Alderete può quindi essere interpretato come "colui che proviene dal versante", "abitante del pendio" oppure "originario del luogo sul fianco della collina", conservando il legame con il paesaggio montuoso e con le antiche tradizioni della cultura basca.

Omar Alderete

Miguel Ángel Almirón è nato il 10 febbraio 1994 ad Asunción, in Paraguay, centrocampista dell'Atlanta United. Il cognome Almirón ha origini spagnole ed è generalmente considerato di natura professionale. Deriva dal termine antico almirón, variante di almirante, parola introdotta nella Penisola Iberica dall'arabo amīr al-baḥr, che significa "comandante del mare" o "ammiraglio". In alcuni casi il cognome poteva essere attribuito a persone al servizio dell'ammiragliato oppure a chi ricopriva incarichi amministrativi o militari legati alla navigazione.

Secondo un'altra interpretazione, Almirón potrebbe derivare da un soprannome assegnato a una persona autorevole o che esercitava funzioni di comando all'interno della comunità. Il cognome si diffuse soprattutto nelle regioni della Spagna nord-occidentale, in particolare in Galizia, per poi raggiungere il Sud America durante il periodo coloniale, diventando oggi uno dei cognomi più riconoscibili in Paraguay e Argentina. Il cognome Almirón può quindi essere interpretato come "l'ammiraglio", "colui che comanda" oppure "discendente di un uomo di comando", richiamando valori di leadership, autorevolezza e responsabilità che affondano le proprie radici nella tradizione storica della Penisola Iberica.

Miguel Almiron

Julio César Enciso è nato il 23 gennaio 2004 a Caaguazú, in Paraguay, ed è un calciatore paraguaiano che ricopre il ruolo di attaccante dello Strasburgo. Il cognome Enciso ha origini spagnole ed è di natura toponimica. Deriva dal comune di Enciso, situato nella regione della Rioja, nel nord della Spagna. Come molti cognomi geografici della tradizione iberica, nacque per identificare le persone provenienti da quella località, diventando successivamente un cognome ereditario tramandato di generazione in generazione.

L'etimologia del toponimo è ricondotta al verbo spagnolo encisar, derivato dal latino incisus, participio di incidere, con il significato di "inciso", "tagliato" o "scavato". Il nome descriveva un territorio caratterizzato da gole profonde, vallate strette o rilievi modellati dall'erosione, elementi che ancora oggi contraddistinguono il paesaggio della zona. Il cognome Enciso può quindi essere interpretato come "colui che proviene da Enciso", "abitante della valle incisa" oppure "originario del territorio scavato nella roccia", conservando il legame con il paesaggio naturale e con le antiche radici della Spagna settentrionale.

Giulio Cesare Enciso

Arnaldo Antonio Sanabria è nato il 4 marzo 1996 a San Lorenzo, in Paraguay, attaccante della Cremonese. Il cognome Sanabria ha origini spagnole ed è di natura toponimica. Deriva dalla storica comarca di Sanabria, situata nella provincia di Zamora, nella comunità autonoma di Castiglia e León. In origine il cognome veniva attribuito alle persone provenienti da questa regione, secondo una consuetudine molto diffusa nella Spagna medievale di identificare gli individui attraverso il luogo d'origine.

L'etimologia del nome Sanabria è molto antica e viene generalmente ricondotta all'antico toponimo romano Senabriga. Il secondo elemento, -briga, è di origine celtica e significa "fortezza", "altura fortificata" o "città fortificata", un termine presente in numerosi insediamenti della Penisola Iberica. Con il passare dei secoli il nome si evolse fino all'attuale forma Sanabria. Il cognome Sanabria può quindi essere interpretato come "colui che proviene da Sanabria", "originario della fortezza celtica" oppure "abitante della terra fortificata", conservando il ricordo delle sue antiche radici preromane e della storia della Spagna nord-occidentale.

Antonio Sanabria

Isidro Pitta

Isidro Miguel Pitta è nato il 14 agosto 1999 ad Asunción, in Paraguay, attaccante del Bragantino. Il cognome Pitta ha origini italiane ed è diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, con una particolare presenza in Calabria e Sicilia. Secondo l'interpretazione più accreditata deriva da un antico soprannome legato al termine dialettale pitta, parola che in diverse aree del Sud Italia indica una focaccia o un pane rotondo. In origine il cognome poteva quindi identificare un fornaio, un venditore di pane oppure una persona associata a questo alimento di uso quotidiano.

Un'altra ipotesi etimologica riconduce il cognome a un soprannome descrittivo, attribuito a persone dalla corporatura robusta o dal volto tondeggiante, prendendo spunto proprio dalla forma della pitta. Come molti cognomi italiani, anche Pitta nacque da caratteristiche personali o professionali prima di trasformarsi in un cognome ereditario. Il cognome Pitta può quindi essere interpretato come "il fornaio", "colui che prepara la focaccia" oppure "discendente del panettiere", conservando il ricordo di uno dei mestieri più antichi e importanti della tradizione italiana.