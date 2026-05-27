Il cuore di Arsene Wenger batterà per sempre per i gunners. A pochi giorni dalla finale di Champions League che vedrà l'Arsenal impegnato contro il PSG per conquistare la coppa dalle grandi orecchie, il tecnico francese si è dichiarato fiducioso per il risultato della partita. Il tecnico, che era alla guida dei londinesi nell'unica altra finale di Champions disputata dal club, ha anche svelato un retroscena sulla partita persa contro il Barcellona.

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PSG-Arsenal, Wenger: "Se dovessi scommettere, punterei sull'Arsenal"

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Martin Ødegaard dell’Arsenal solleva il trofeo della Premier League durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Arsenal al Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images per la Premier League)

Come riportato dal The Sun, Arsene Wenger ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della finale di Champions tra PSG e Arsenal. L'ex tecnico dei gunners, che ora lavora come responsabile per lo sviluppo globale del calcio per la FIFA, è stato intervistato dai canali ufficiali della UEFA. "Voglio che questo trofeo vada all'Emirates perché lì manca. Ci siamo andati vicini in passato, eravamo a tredici minuti dalla vittoria, quindi vogliamo che succeda di nuovo questa volta".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Nel complesso, credo che questa sia un'occasione in cui possiamo farcela. Credo ancora che la finale sia 50 e 50, e se dovessi scommettere, punterei più sull'Arsenal che sul Paris Saint Germain". E poi uno sguardo al passato, a dov'era l'Arsenal prima del suo arrivo: "Quando sono arrivato all'Arsenal, il club aveva una storia molto limitata in Champions League. Poi abbiamo avuto 20 anni consecutivi di qualificazioni, e ora il culmine di questa storia sarebbe diventare campioni". Il francese è sicuro, la strada davanti all'Arsenal ora è ben delineata. "Credo che l'Arsenal abbia costruito nel tempo una storia che ora gli permette di vincere il campionato. Penso anche che sia giunto il momento per l'Arsenal di dominare la Premier League con costanza".

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La finale persa per colpa di un ritardo

L'ex allenatore dell'Arsenal inoltre ha raccontato dell'altra finale giocata dall'Arsenal, quella persa per 2-1 contro il Barcellona. In quell'occasione i gunners passarono in vantaggio grazie ad un gol dial 37esimo, per poi farsi rimontare da Eto'o prima e dapoi e veder sfumare il sogno a pochi minuti dalla fine. I gunners rimasero anche in 10 a causa per via di un cartellino rosso all'allora portiere -- al 18esimo minuto.

Ma l'ago della bilancia della sconfitta, secondo Wenger, non è stata l'espulsione, bensì un altro episodio. "Uno dei nostri rimpianti è stato quello di non essere riusciti ad arrivare allo stadio in tempo. Siamo arrivati ​​solo 45 minuti prima del fischio d'inizio perché non ci era permesso usare l'autostrada per raggiungere lo Stade de France". Il francese ha poi parlato della partita: "Un grande rammarico è stato quello di aver giocato in dieci per 70 minuti. Eravamo in vantaggio per 1-0 e abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, ma le abbiamo sprecate e alla fine abbiamo perso 2-1 contro un'ottima squadra come il Barcellona". Ma per questa partita l'ex tecnico si è detto fiducioso: "Il rammarico è ancora presente, ma questa volta torneremo e vinceremo".

PARIGI - 17 MAGGIO: L’arbitro della partita Terje Hauge mostra il cartellino rosso a Jens Lehmann, portiere dell’Arsenal, per un fallo su Samuel Eto'o del Barcellona durante la finale di UEFA Champions League tra Arsenal e Barcellona allo Stade de France il 17 maggio 2006 a Parigi, Francia. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

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