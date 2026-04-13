Assolutamente sì! Nei big match abbiamo praticamente i posti assegnati . Io so qual è la mia zona e guai a spostarsi. La mia personalissima scaramanzia è arrivare sempre a partita appena iniziata con il mio menù fisso, ovvero mozzarella in carrozza e birra . Prima o poi dovrò smettere per colpa del colesterolo, ma per l'Inter questo e altro! C'è chi soffre in silenzio e chi urla. Poi ci sono i classici disfattisti , quelli che per troppa tensione vedono nero anche quando siamo in vantaggio e finiscono quasi per autogufarsi ! Cerco sempre di tranquillizzarli con un sorriso o di sdrammatizzare. In fondo, il tifoso interista è per natura autoironico e consapevole che la sofferenza è sempre dietro l'angolo. Io stessa non sto tranquilla finché non mancano 5 minuti alla fine e stiamo vincendo con 5 gol di scarto !

Oltre alla partita, come vivete il lato conviviale del club per sostenere le spese di una sede così grande?

Mantenere un club del genere è impegnativo. C'è l'affitto, il condominio, le utenze, gli abbonamenti a Sky e Dazn, il proiettore da comprare. Per non gravare troppo sulle tessere dei soci, ci autofinanziamo. Facciamo tombolate, iniziative interne e spesso ci appoggiamo a un forno che sta proprio di fronte alla nostra sede. Quando ci sono le partite serali organizziamo pizza e birra per tutti. La cosa divertente? Il proprietario del forno è milanista! Se la pizza è poco condita o c'è troppa crosta gli diciamo sempre, scherzando, che lo fa apposta per dispetto! In sede abbiamo un bel frigo per le bevande, il biliardino, e festeggiamo i compleanni di tutti i soci. Il nostro obiettivo futuro è costruire un vero e proprio bancone da bar per rendere questo nostro grande spazio ancora più accogliente, anche perché siamo un po' simpaticamente invidiosi del club della Juve qui vicino che ha una sede molto curata, e vogliamo superarli anche in quello!