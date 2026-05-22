Real Madrid-Athletic Club si gioca anche a tavola in una sfida tra Madrid e Paesi Baschi
Madrid, sabato 23 maggio 2026. Al Santiago Bernabéu le luci sembrano sempre più forti che altrove. Il Real aspetta l'Athletic: due squadre con molta fretta di archiviare l'ultimo turno della Liga e concludere una stagione deludente ma anche due modi diversi di raccontare la Spagna. Se il campo da calcio fosse una tavola, Real Madrid-Athletic Club sarebbe un confronto tra la cucina castigliana della capitale, ricca e istituzionale e quella basca, orgogliosa e profondamente territoriale.
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Primo tempo: il Real Madrid, tra lusso e controlloI blancos scendono in campo con un elegante 4-3-3, come un desco apparecchiato col servizio buono. In porta, con la maglia numero 1, c'è il cocido madrileño, un ricco stufato a base di ceci, capace di parare tutto e infondere alla squadra una sicurezza quasi assoluta. La difesa è composta dai piatti di rappresentanza della capitale: al centro, il cordero asado (l'agnello arrosto), lento e ricco, affiancato dal callos a la madrileña, un piatto più rustico a base di trippa e chorizo; completano la linea le patatas bravas, speziate e sempre pronte a spingere.
A centrocampo detta il ritmo il jamon ibérico, un regista totale che non ha bisogno di presentazioni, con ai lati la tortilla española, a dare equilibrio, e i bocadillos de calamares, popolari ma al tempo stesso ricercati. Davanti il Real schiera tutta la sua classe: le ali sono gli amatissimi churros con chocolate e l'elegante tarta de Santiago, il dolce originario della Galizia, a base di mandorle di prima qualità. Punta centrale: il cochinillo asado, il maialino arrosto, tipico dell'Aragona e della Mancia. È una squadra sicura di sé, come può essere solo chi è abituato alle grandi notti.
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Secondo tempo: l'Athletic Club risponde con la fierezza dei Paesi BaschiI baschi rispondono con il loro classico 4-2-3-1, organizzato ma pieno di personalità, proprio come la cucina basca. Tra i pali c'è il bacalao al pil-pil, il baccalà all'olio d'oliva, aglio e peperoncini, apparentemente semplice ma difficile da preparare bene. La linea difensiva è solidissima: al centro c'è la txuleta, la gigantesca costata basca, affiancato dal marmitako, il tonno cucinato alla maniera dei marinai dei pescherecci del Mar Cantabrico. Spingono sulle fasce i pimientos de Gernika, i piccoli e micidiali peperoni verdi baschi.
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È una squadra che non gioca solo per vincere, ma anche e soprattutto per dire la sua.
Real Madrid-Athletic Club: rappresentanza contro identitàA decidere la partita, come spesso accade, è quello che si beve: il Real chiude con il vino rosso di Ribera del Duero, ad accompagnare dessert raffinati, degni di una ex città imperiale. L'Athletic risponde con il sidro basco e la cheesecake di San Sebastian, meno cerimoniosi ma comunque indimenticabili. È lo scontro tra la squadra che rappresenta il potere del calcio spagnolo e quella che continua a difendere una sua tradizione unica, legata al territorio senza mai diventare obsoleta. Difficilmente sarà così anche sul campo, ma a tavola il pareggio è inevitabile.
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