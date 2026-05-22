Madrid, sabato 23 maggio 2026. Al Santiago Bernabéu le luci sembrano sempre più forti che altrove. Il Real aspetta l'Athletic: due squadre con molta fretta di archiviare l'ultimo turno della Liga e concludere una stagione deludente ma anche due modi diversi di raccontare la Spagna. Se il campo da calcio fosse una tavola, Real Madrid-Athletic Club sarebbe un confronto tra la cucina castigliana della capitale, ricca e istituzionale e quella basca, orgogliosa e profondamente territoriale.

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Primo tempo: il Real Madrid, tra lusso e controllo

I blancos scendono in campo con, come un desco apparecchiato col servizio buono. In porta, con la maglia numero 1, c'è il, un ricco stufato a base di ceci, capace di parare tutto e infondere alla squadra una sicurezza quasi assoluta. La difesa è composta dai piatti di rappresentanza della capitale: al centro, il(l'agnello arrosto), lento e ricco, affiancato dal, un piatto più rustico a base di trippa e chorizo; completano la linea le, speziate e sempre pronte a spingere.

I tifosi del Real Madrid acclamano il loro giocatore Vinicius Junior durante la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 contro il Monaco al Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

A centrocampo detta il ritmo il jamon ibérico, un regista totale che non ha bisogno di presentazioni, con ai lati la tortilla española, a dare equilibrio, e i bocadillos de calamares, popolari ma al tempo stesso ricercati. Davanti il Real schiera tutta la sua classe: le ali sono gli amatissimi churros con chocolate e l'elegante tarta de Santiago, il dolce originario della Galizia, a base di mandorle di prima qualità. Punta centrale: il cochinillo asado, il maialino arrosto, tipico dell'Aragona e della Mancia. È una squadra sicura di sé, come può essere solo chi è abituato alle grandi notti.

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Secondo tempo: l'Athletic Club risponde con la fierezza dei Paesi Baschi

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I baschi rispondono con il loro classicoorganizzato ma pieno di personalità, proprio come la cucina basca. Tra i pali c'è il, il baccalà all'olio d'oliva, aglio e peperoncini, apparentemente semplice ma difficile da preparare bene. La linea difensiva è solidissima: al centro c'è la, la gigantesca costata basca, affiancato dal, il tonno cucinato alla maniera dei marinai dei pescherecci del Mar Cantabrico. Spingono sulle fasce i, i piccoli e micidiali peperoni verdi baschi.Davanti alla difesa, due mediani di sostanza: la, a base di fagioli e salsiccia, e lapiù raffinata ma comunque protettiva. Sulla trequarti, l'Athletic sfodera tutta la cultura dei pintxos, gli stuzzichini. Le ali soni i, piccoli e sapidi spiedini alle olive verdi, e le, saporite e imprevedibili, al centro larustica ma intelligente. Davanti, unico riferimento offensivo, il, diretto e imbattibile nei duelli fisici.

È una squadra che non gioca solo per vincere, ma anche e soprattutto per dire la sua.

I tifosi dell'Athletic Club si divertono fuori dallo stadio prima della partita LaLiga EA Sports contro il Celta de Vigo all'Estadio Abanca-Balaidos il 14 dicembre 2025 a Vigo. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Real Madrid-Athletic Club: rappresentanza contro identità

A decidere la partita, come spesso accade, è quello che si beve: il Real chiude con il, ad accompagnare dessert raffinati, degni di una ex città imperiale. L'Athletic risponde con il, meno cerimoniosi ma comunque indimenticabili. È lo scontro tra la squadra che rappresenta il potere del calcio spagnolo e quella che continua a difendere una sua tradizione unica, legata al territorio senza mai diventare obsoleta. Difficilmente sarà così anche sul campo, ma a tavola il pareggio è inevitabile.