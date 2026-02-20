Come nel film Luigi ha cercato vendetta dopo essersi visto negare la pensione, così domani Morata farà lo stesso contro la sua ex squadra per non averlo riscattato nel 2022

Mattia Celio Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 19:02)

Dimenticare Istanbul e ripartire, mettere un altro mattone per l'Europa. Questa è la posta in palio nella partita Juventus-Como, in programma domani alle 15 all'Allianz Stadium. I bianconeri non vincono da quattro partite tra campionato e coppe e l'ultimo KO contro il Galatasaray chiama la squadra di Spalletti ad un'impresa mercoledì a Torino. I Lariani, d'altro canto, sono reduci dal prezioso pareggio contro il Milan e un successo contro la Vecchia Signora li porterebbe al sesto posto ad una sola lunghezza proprio dai torinesi.

Juventus-Como, bianconeri e lariani come nel film "Gli uomini d'oro" di Vincenzo Alfieri — Il sabato della Serie A si apre alle 15 con la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus-Como. La squadra di Spalletti non sta attraversando certo un buon momento, soprattutto dopo il KO di martedì contro il Galatasaray, mentre i Lariani cercano una vittoria in campionato che manca da tre partite, ovvero dal dominante 6-0 inflitto al Torino. Poi due pareggi e una sconfitta.

In vista della partita di domani pomeriggio con molta probabilità ci sarà, a partita in corso, il grande ex Alvaro Morata. Lo spagnolo ha vestito la maglia bianconera per quattro anni, in due spezzoni, tuttavia l'addio non è stato molto felice e come spesso accade nel calcio qualche volta proprio gli ex possono rivelarsi decisivi. Se nel caso dovesse essere chiamato in causa, l'ex Real Madrid tenterà di dare una disperazione ai suoi ex tifosi, motivo per cui la partita di domani la si può collegare al film "Gli uomini d'oro" uscito nelle sale nel 2019, con protagonisti Fabio De Luigi ed Edoardo Leo.

Il film, ambientato nella Torino del 1996, parla di Luigi, un impiegato delle poste che si vede sfumare davanti agli occhi l'agognata pensione anticipata a causa della riforma Dini. Decide quindi di vendicarsi e organizzare con l'amico Luciano e il collega Alvise una rapina al furgone portavalori che ha guidato per tutti quegli anni. Ma l'ingresso di alcuni criminali (il Lupo e Boutique) nel piano complica le cose.

Il protagonista lo si può collegare, appunto, ad Alvaro Morata che domani torna Torino (luogo del film) non tanto per vendicare la mancata pensione, nonostante i 34 anni, ma per vendicare il mancato riscatto del 2022 da parte dei bianconeri. Per avere la sua vendetta, lo spagnolo tenterà di "rapinare" l'Allianz Stadium dei tre punti in classifica insieme ai "colleghi", ovvero i suoi compagni di squadra. Ma l'entrata in scena dei "criminali", riconducibili ai giocatori della Juventus di certo non gli renderanno la vita facile.