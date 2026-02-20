Bianconeri chiamati a reagire dopo la debacle di Istanbul, Lariani per continuare la lotta all'Europa ed avvicinarsi alla zona Champions League

20 febbraio 2026

Dimenticare Istanbul e ripartire immediatamente, per poi tentare l'impresa. È il compito della Juventusimpegnata domani pomeriggio all'Allianz Stadium contro il Como, reduce dal prezioso pareggio di San Siro contro il Milan (1-1). Bianconeri che cercano la vittoria per superare la Roma al quarto posto (in attesa poi dei giallorossi), mentre un successo porterebbe i Lariani a -1 proprio dai bianconeri. Fischio di inizio alle ore 15.

Dove vedere Juventus-Como in streaming LIVE e in diretta tv — La sfida tra Juventus-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. I clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale.

Come arrivano alla partita le due squadre — Per la Juventus è un momento di vera crisi. La squadra di Luciano Spalletti non vince ormai da quattro partite, tra campionato e coppe. Dopo il 4-1 inflitto al Parma, i bianconeri hanno ottenuto un pareggio (contro la Lazio) e tre KO contro Atalanta (Coppa Italia), Inter (Serie A) e appunto Galatasaray (Champions League), l'ultimo dei quali ha davvero complicato la qualificazione agli ottavi del torneo. Mercoledì a Torino servirà una vera impresa. Ma ora è tempo di pensare al Como poiché un successo riporterebbe la Vecchia Signora al quarto posto, in attesa poi della Roma impegnata contro la Cremonese.

Situazione diversa in casa Como. Nonostante i Lariani non vincano da tre turni, due pareggi e il KO contro la Fiorentina, la squadra di Cecs Fabregas continua ad essere in piena lotta per l'Europa e per la Coppa Italia. I ragazzi dell'ex Barcellona cercano di sfruttare il momento poco favorevole dei bianconeri e tentare il colpaccio all'Allianz Stadium, il quale eventualmente porterebbe i lombardi ad una sola lunghezza proprio dai torinesi. Peserà l'assenza di Nico Paz, ma il Como ha più volte mostrato di sapere fare a meno del suo giocatore più rappresentativo.

Le probabili formazioni di Juventus-Como — In vista della sfida contro il Como, Spalletti deve fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto in attacco, dove Vlahovic e Milik restano indisponibili, mentre Kalulu è squalificato per il ben noto episodio contro l'Inter. In difesa mancherà anche Bremer. La Juventus va verso il 4-3-3, con McKennie al centro dell’attacco supportato da Conceicao e Yildiz, e un centrocampo formato da Thuram, Locatelli e Koopmeiners.

Stesso discorso vale per Fabregas. Il tecnico spagnolo dovrà rinunciare al talentuoso numero 10, Nico Paz, squalificato per somma di cartellini gialli, quindi a Goldaniga e Diao, ancora indisponibili. I Lariani dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, con Douvikas in attacco, supportato da Rodriguez e Baturina alle spalle.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; K. Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas