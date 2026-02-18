La reazione di Felipe Melo alla sconfitta della Juventus fa il giro del web. Manita e risate al termine del match.

Doppio ex della partita, Felipe Melo non ha avuto dubbi sulla squadra da tifare in Galatasaray-Juventus. Il match valido per i playoff di Champions League è terminato 5-2 in favore del club turco; vittoria, questa, che ha scatenato il centrocampista brasiliano. Sulle sue storie Instagram, Felipe Melo ha mostrato con le dita il numero cinque, sottolineando la pesante sconfitta del club bianconero e perdendosi, successivamente, in una grossa risata.