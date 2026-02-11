Il Como sbanca il Maradona e accede alle semifinali di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia: l'esultanza dopo la vittoria

Dopo una sfida equilibrata nei 90 minuti, è il Como di Cesc Fabregas a strappare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Nella lunga lotteria di rigori, è l'errore di Stanislav Lobotka, con la parata di Butez, a regalare la vittoria ai lariani. Alla fine parte chiaramente la festa di Nico Paz e compagni, consapevoli di poter scrivere un'altra pagina di storia (Credits Instagram @comofootball)