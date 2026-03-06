Da Borg vs McEnroe a Rush, fino ai grandi film epici: il derby tra Aquile Nere e Leoni racconta Istanbul come una sceneggiatura lunga oltre un secolo.

Vincenzo Bellino Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 17:02)

Se Besiktas-Galatasaray fosse un film, probabilmente non sarebbe un semplice racconto sportivo, ma una storia stratificata, una di quelle narrazioni in cui la rivalità diventa il riflesso di una città intera. Perché se quella tra Fenerbahçe e Galatasaray è la rivalità più famosa del calcio turco, quella che polarizza l’attenzione nazionale, la sfida tra Aquile Nere e Leoni è la più antica, quella che nasce quasi naturalmente dentro Istanbul, come una storia che la città racconta a se stessa da oltre un secolo.

Istanbul esiste da quasi tremila anni (667 a.C.), prima che il calcio diventasse il linguaggio universale che conosciamo oggi. Eppure poche città al mondo sembrano così naturalmente predisposte a trasformare il calcio in una questione identitaria. Non è solo una capitale culturale e geografica tra Europa e Asia: è anche una metropoli in cui il pallone è diventato una grammatica emotiva. Non sorprende quindi che nella Süper Lig ci siano spesso molte squadre della stessa città. Alcune capitali hanno due club dominanti, altre tre o quattro, ma Istanbul è un’anomalia perfetta, una città in cui le identità calcistiche si moltiplicano e convivono. Eppure, dentro questo mosaico, ci sono rivalità che hanno assunto una dimensione quasi mitologica.

Tra queste, quella tra Galatasaray e Besiktas è la più antica. Non nasce da una divisione geografica netta come quella tra le due sponde del Bosforo che separa il Galatasaray dal Fenerbahçe. Nasce invece all’interno della stessa Istanbul europea, a pochi chilometri di distanza, tra quartieri che condividono la stessa aria, gli stessi caffè, le stesse strade. Galata, la cittadella medievale genovese a nord del Corno d’Oro, è il luogo dove gli studenti del celebre liceo fondarono nel 1905 il Galatasaray, affascinati dai palloni portati dagli inglesi e dagli italiani. Il Besiktas, invece, è ancora più antico: nasce nel 1903 come società sportiva nell’ultimo periodo dell’Impero Ottomano, diventando uno dei club simbolo della modernizzazione sportiva turca. Due origini diverse, due identità differenti, ma lo stesso spazio urbano, e da lì una rivalità che attraversa generazioni.

Besiktas-Galatasaray, una rivalità da film — Se il cinema dovesse raccontare questa storia, probabilmente prenderebbe in prestito linguaggi diversi. Per certi versi, il derby tra Galatasaray e Besiktas ricorda i grandi film sulle rivalità sportive, quelli che mettono in scena due personalità opposte destinate a incontrarsi continuamente. In questo senso il paragone con Borg vs McEnroe, il film che racconta la celebre finale di Wimbledon del 1980, è quasi naturale.

Björn Borg rappresentava il dominio glaciale, la perfezione metodica, mentre John McEnroe incarnava l’istinto, l’imprevedibilità, la ribellione. Ma anche quella rivalità non esauriva tutto il racconto del tennis di quell’epoca: Borg doveva confrontarsi anche con Jimmy Connors, un altro antagonista che arricchiva la trama. Allo stesso modo il Galatasaray è la squadra più titolata della Turchia, la potenza dominante, ma i suoi rivali non sono mai stati uno soltanto. Il Fenerbahçe rappresenta il grande antagonista storico, ma il Besiktas è la presenza costante, quella che attraversa più epoche e che rende la narrazione più complessa.

Se però si volesse raccontare davvero il peso simbolico di questa rivalità, forse bisognerebbe uscire dal genere sportivo e avvicinarsi al cinema storico. Il derby tra Galatasaray e Besiktas ha qualcosa delle grandi contrapposizioni raccontate nei film epici. Pensiamo a 300, con lo scontro tra Sparta e il mondo persiano, oppure a Alexander di Oliver Stone, dove la Grecia appare come un mosaico di città rivali che convivono e si combattono allo stesso tempo. Non si tratta solo di battaglie, ma di identità diverse che si confrontano dentro uno stesso spazio culturale. Istanbul, in fondo, è sempre stata questo: una città in cui civiltà differenti si sono incontrate, sovrapposte e sfidate.

In questo senso il derby ricorda anche storie molto più vicine alla sensibilità europea e italiana. Firenze medievale, per esempio, fu divisa per secoli tra Guelfi e Ghibellini, due fazioni che vivevano nella stessa città ma rappresentavano visioni politiche e sociali opposte. Il cinema e la televisione hanno raccontato spesso quel conflitto, basti pensare alla serie I Medici, dove le tensioni interne alla città diventano il motore di intrighi, alleanze e scontri. Galatasaray e Besiktas evocano qualcosa di simile, perché sono due identità nate dentro la stessa Istanbul, due tradizioni che si guardano negli occhi da oltre cent’anni senza mai smettere di competere.

Se la narrazione diventasse davvero cinematografica, il Galatasaray sarebbe probabilmente il grande protagonista della storia. È il club più vincente del paese, quello che nel racconto collettivo assume spesso il ruolo dell’impero consolidato. Il Besiktas, invece, avrebbe il ruolo del rivale orgoglioso, quello che non accetta di essere relegato a semplice antagonista e continua a sfidare la gerarchia. È una dinamica narrativa che il cinema conosce bene, la stessa che attraversa film come Rush di Ron Howard, dedicato alla rivalità tra Niki Lauda e James Hunt. Due caratteri opposti, due modi diversi di vivere la competizione, ma un’unica storia che esiste proprio perché entrambi continuano a sfidarsi.

