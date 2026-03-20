Cinegol Milan-Torino: Allegri e D’Aversa si sfidano sul ponte delle spie

Milan-Torino è la partita dove ogni dettaglio può fare la differenza...come sul ponte delle spie.

Federico Iezzi Collaboratore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 14:02)

Vietato sbagliare. Per il Milane per il Torino, che si sfidano sabato alle 18, si tratta di una sfida importante e in cui ogni dettaglio conta. Esattamente come nel film 'Il ponte delle spie' di Steven Spielberg, una storia di spie e Guerra Fredda ambientata negli anni Sessanta. Una complessa partita a scacchi in cui si attende il momento migliore per danneggiare l'avversario e guadagnare il massimo dalla situazione.

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Milan-Torino, la pellicola per il match — Serve precisione, serve essere cinici e scaltri. In particolar modo al Milan di Allegriche deve vincere se vuole evitare di farsi sorpassare dal Napoli, che dista un solo punto, e se vuole rimanere nella corsa Scudetto. L'Inter è ancora primo, ma ora si trova distante otto punti. Anche per il Torino di mister D'Aversa quella di sabato è una partita di un certo peso. Per confermare quanto di buono fatto dal tecnico, magari con una vittoria contro una big. E perché la zona retrocessione non è più così vicina, ma non è nemmeno troppo lontana. Come nel film 'Il ponte delle spie', in cui l'avvocato Donovan (interpretato da Tom Hanks) ingaggia una silenziosa e complicata trattativa con i sovietici e le spie della Germania Est per liberare uno studente americano e un pilota di un aereo spia catturato dall'Urss in cambio di una loro spia.

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Allegri e D'Aversa sul ponte delle spie — Una vera e propria guerra fredda. Un match fra due squadre pragmatiche, una partita dove contano i dettagli e nella quale bisogna saper aspettare il momento giusto per far male all'avversario. Allegri è un maestro in questo, nell'opportunismo e nello studio del momento adatto per segnare quell'unico gol che porta alla vittoria. Ma sarà abile come l'avvocato Donovan nel comprendere le situazioni? Sarà capace di sfruttare il tempo che passa per rompere l'equilibrio? E poi c'è D'Aversa che si può sempre paragonare al geniale avvocato del film. Un uomo in grado di destreggiarsi tra tanti nemici e pericoli e comunque riuscire ad ottenere il risultato che si è prefissato: vincere la partita. Magari con una ripartenza improvvisa e con la velocità delle sue punte. Allo stesso modo di una azione di una spia in territorio nemico che riesce a rompere l'equilibrio e ottenere le informazioni decisive per lo scambio dei prigionieri.

Milan-Torino, in definitiva, è il ponte delle spie giocato a San Siro: due allenatori con due diverse idee di gioco, due squadre che cercano di spezzare gli equilibri dei rivali e tanti piccoli dettagli che possono rivelarsi decisivi

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