La terza sconfitta stagionale contro la Lazio ha fatto emergere un vuoto difficile da colmare nel cuore del centrocampo rossonero. L'assenza forzata di Adrien Rabiot non è stata solo una mancanza numerica, ma ha privato la squadra di Allegri di quel dinamismo e di quella fisicità che finora avevano garantito protezione alla difesa e fluidità alla manovra. Senza il francese, il Milan ha faticato a mantenere le distanze corrette tra i reparti, finendo per subire le ripartenze biancocelesti nei momenti chiave del match.