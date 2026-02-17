8 anni dopo gli orobici tornano a giocare nell'inferno giallonero di Dortmund, ma rispetto al film non ci sono codici, solo un pallone da buttare nella porta avversaria

Mattia Celio Redattore 17 febbraio - 19:25

Dopo 8 anni si rivede la sfida Borussia Dortmund-Atalanta. Se nel 2018 tedeschi e orobici si sono sfidati per un posto negli ottavi di Europa League, questa sera la posta in palio è ancora più alta. I due club si giocano l'accesso agli ottavi di finale della Champions League. L'ultima volta ebbero la meglio i tedeschi al termine di due sfide molto combattute. Dopo la vittoria per 3-2 in Germania, grazie alla rete di Batshuay al 90', i gialloneri pareggiarono 1-1 a Reggio Emilia grazie alla rete decisiva di Schmelzer all'83'. Altro che passeggiata contro un'Atalanta che stava gettando le basi per un progetto vincente.

Borussia Dortmund-Atalanta come "Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno" con Stallone e Batista — Da quel 15 febbraio 2018 sono passati 8 anni ma per l'Atalanta quella magica notte alla Signa Iduna Arena se la ricorda benissimo. Quel fantastico Muro Giallo che tutto il mondo conosce il cui canto dei tifosi sembra un concerto di 90 minuti. 8 anni dopo l'Atalanta rimette piede nell'inferno giallonero, motivo per cui la sfida di stasera contro il Borussia Dortmund la si può collegare al film di Steve C. Miller "Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno" con protagonisti Sylvester Stallone e Dave Bautista, l'ex lottatore WWE noto semplicemente come Batista. Il film, guarda caso, è uscito nelle sale proprio nel 2018.

Come ricordiamo, nella trama del film Ray Breslin continua a gestire la sua società di sicurezza con un certo successo, con i membri senior Hush e Abigail e i nuovi arrivati Shu Ren, Jasper Kimbral e Luke Graves come operatori sul campo. Durante una missione di salvataggio di ostaggi in Cecenia, Kimbral, fidandosi dei suoi algoritmi informatici, devia dagli obiettivi della missione. Ciò si traduce nel ferimento di uno degli ostaggi, che in seguito muore per le ferite. Di conseguenza Breslin licenzia Kimbral. Il licenziamento spingerà Kimbral a cercare vendetta.

Rispetto a Stallone, il robusto Breslin lo si può individuare nel mingherlino Marten De Roon, oggi capitano dell'Atalanta e unico giocatore rimasto di quella squadra che 8 anni fa sfiorò l'impresa in Europa League. I suoi compagni di squadra sono ovviamente i giocatori dell'Atalanta, il cui compito è quello di tornare all'inferno, ovvero alla Signa Iduna Arena. Il piano di fuga, invece, non consiste certo di individuare il codice HADES, poi l'unico codice per uscire vittoriosi dalla casa del Borussia Dortmund è la vittoria. Niente codici, solo fatti.

Il traditore della situazione, invece, lo si potrebbe vedere durante la partita. Ovviamente non si parla di vendetta in questo caso o di fare il doppio gioco volontariamente, poiché il ruolo di "traditore" in campo lo si può attribuire a colui che commetterà un errore che potrebbe risultare decisivo ai fini del risultato. L'inferno giallorosso attende gli orobici 8 anni dopo.