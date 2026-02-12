Questa sera va in scena la seconda semifinale della Copa del Rey 2026. Al Wanda Metropolitano di Madrid scendono in campo Atletico Madrid-Barcellona, primo round tra Colchoneros e Blaugrana. Sfida di ritorno si giocherà al Camp Nou il prossimo 3 marzo. Come si sa tra la squadra di Simeone e quella di Hansi Flick scorre una rivalità molto accesa che da anni emoziona il calcio spagnolo e non solo, proprio per questo la partita la si può ricollegare al film "Odio per odio" di Domenico Paolella uscito nelle sale nel 1967.
Atletico Madrid-Barcellona, un film storico per il big match di Copa del Rey
Atletico Madrid-Barcellona come in "Odio per odio" di Domenico Paolella—
Dopo il successo della Real Sociedad sull'Athletic Bilbao, la Copa del Rey torna questa sera con il big match del Wanda MetropolitanoAtletico Madrid-Barcellona, partita valida per l'andata della semifinale. Ritorno al Camp Nou il 3 marzo. Una partita che vale come una rivincita per i Colchoneros dato che anche nella scorsa edizione biancorossi e blaugrana si sono sfidati per un posto in finale. Come ricordiamo, dopo lo spettacolare 4-4 allo stadio olimpico di Montjuïc, al ritorno la rete di Torres regalò la qualificazione ai catalani, poi vincitori della competizione.
Tra i Rojiblancos e il Barça non c'è certamente una rivalità pari a quella con il Real Madrid, tuttavia non si può negare che ogni volta che i due club si sono incontrati se le sono sempre date di santa ragione. Proprio per questo la rivalità tra le due contendenti di questa sera la si potrebbe collegare al film "Odio per odio" di Domenico Paolella uscito nelle sale italiane nel 1967. Un film western che certo si addice, appunto, all'odio che scorre tra Atletico e Barcellona.
Il film parla di un giovane messicano di nome Miguel che cerca oro per conto di Coyote, un avvocato che lo utilizza per portare avanti la buona causa del Messico. Miguel si reca a New York per ritirare tutti i suoi risparmi: la sua ambizione è quella di diventare uno scultore famoso. Ma proprio mentre sta ritirando i soldi in banca, rimane coinvolto in una rapina. Il giovane in questione lo si individuare in Lamine Yamal che questa sera cercherà l'ipoteca della finale per contro dell' "avvocato" Hansi Flick, che utilizza il numero 10 catalano per la causa del Barcellona, vale a dire la Copa del Rey.
La New York in questione è ovviamente il Wanda Metropolitano di Madrid in cui Yamal si reca per provare a ritirare il pass per la finale. Ma proprio nel momento in cui mette piede nella banca, in questo caso il terreno di gioco, viene coinvolto in una partita. Da questo momento, con l'aiuto dei suoi compagni, il classe 2007 si ritrova coinvolto in 90 minuti di avventure, o meglio di partita, tutta da vivere.
