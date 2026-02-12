Odio per odio è un film western uscito nelle sale italiane nel 1967. Un titolo che rispecchia il clima tra Colchoneros e Blaugrana

Questa sera va in scena la seconda semifinale della Copa del Rey 2026. Al Wanda Metropolitano di Madrid scendono in campo Atletico Madrid-Barcellona , primo round tra Colchoneros e Blaugrana. Sfida di ritorno si giocherà al Camp Nou il prossimo 3 marzo. Come si sa tra la squadra di Simeone e quella di Hansi Flick scorre una rivalità molto accesa che da anni emoziona il calcio spagnolo e non solo, proprio per questo la partita la si può ricollegare al film "Odio per odio" di Domenico Paolella uscito nelle sale nel 1967.

Dopo il successo della Real Sociedad sull' Athletic Bilbao , la Copa del Rey torna questa sera con il big match del Wanda Metropolitano Atletico Madrid-Barcellona , partita valida per l'andata della semifinale. Ritorno al Camp Nou il 3 marzo. Una partita che vale come una rivincita per i Colchoneros dato che anche nella scorsa edizione biancorossi e blaugrana si sono sfidati per un posto in finale. Come ricordiamo, dopo lo spettacolare 4-4 allo stadio olimpico di Montjuïc, al ritorno la rete di Torres regalò la qualificazione ai catalani, poi vincitori della competizione.

Tra i Rojiblancos e il Barça non c'è certamente una rivalità pari a quella con il Real Madrid, tuttavia non si può negare che ogni volta che i due club si sono incontrati se le sono sempre date di santa ragione. Proprio per questo la rivalità tra le due contendenti di questa sera la si potrebbe collegare al film "Odio per odio" di Domenico Paolella uscito nelle sale italiane nel 1967. Un film western che certo si addice, appunto, all'odio che scorre tra Atletico e Barcellona.