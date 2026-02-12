Atletico Madrid-Barcellona: Diretta Live e Streaming gratis

Atleico Madrid–Barcellona, semifinale di Copa del Rey: analisi e formazioni del match del Metropolitano

Stefano Sorce 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 01:42)

Il Riyadh Air Metropolitano accende i riflettori sulla semifinale d’andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid-Barcellona, in programma giovedì 12 febbraio 2026. È una sfida che sa di finale anticipata: due squadre con ambizioni altissime e motivazioni diverse. Per Diego Simeone la Coppa rappresenta l’obiettivo primario per dare senso alla stagione, mentre per Hansi Flick è un altro tassello nella corsa al triplete domestico.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle squadre — L’Atletico arriva con sensazioni contrastanti. Il 5-0 rifilato al Betis nei quarti aveva rilanciato entusiasmo e convinzione, ma la sconfitta in campionato contro gli stessi andalusi ha riportato qualche dubbio. In Liga i Colchoneros sono terzi e ormai distanti dalla vetta, motivo per cui la Copa del Rey assume un peso enorme. Il Metropolitano resta un fattore e l’esperienza di Antoine Griezmann sarà centrale, soprattutto in una doppia sfida dove i dettagli fanno la differenza. Attenzione anche al nuovo innesto Ademola Lookman, già decisivo al debutto e possibile chiave tattica per attaccare gli spazi lasciati dal Barcellona.

Il Barcellona arriva in condizioni opposte: sei vittorie consecutive in tutte le competizioni, una fase offensiva brillante e una solidità mentale evidente. Il 3-0 contro il Mallorca ha confermato il momento straordinario di Lamine Yamal, a segno da cinque partite consecutive. Con Robert Lewandowski al centro dell’attacco e un sistema di gioco ormai consolidato, i blaugrana sembrano avere un vantaggio anche psicologico, avendo vinto gli ultimi tre scontri diretti contro l’Atletico.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona — L’Atlético Madrid dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 classico di Simeone. Oblak guiderà la difesa, con Llorente e Ruggeri sulle corsie pronti a spingere ma senza perdere equilibrio. In mezzo Koke sarà il riferimento per ordine e gestione, mentre in attacco la coppia Griezmann–Lookman unirà tecnica e profondità.

Il Barcellona risponderà con il 4-3-3. In difesa Araujo sarà il perno centrale, mentre a centrocampo Dani Olmo e Lopez daranno qualità negli inserimenti. In avanti, con Raphinha in dubbio, potrebbe esserci spazio per Marcus Rashford accanto a Lewandowski e Yamal.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Griezmann, Lookman.

Barcellona (4-3-3): J. Garcia; Martin, E. Garcia, Araujo, Cancelo; Bernal, Olmo, Lopez; Rashford, Lewandowski, Yamal.

