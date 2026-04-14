Questa sera ci sarà il secondo round tra Liverpool-PSG . Dopo il 2-0 al Parco dei Principi, i campioni in carica sono chiamati a difendere il doppio vantaggio in un Anfield che si preannuncia infuocato. Nonostante il momento non facile, i Reds cercano la rimonta per qualificarsi alle semifinali quattro dopo 4 anni, ma contro la squadra di Luis Enrique servirà una vera prova di coraggio. Fischio di inizio alle ore 21.

La rimonta è possibile, ma bisogna crederci, anche davanti ad una squadra che sembra non lasciare neanche le briciole. La sfida di questa sera tra Liverpool-PSG vede la squadra di Arne Slot costretta a rimontare lo 0-2 del Parco dei Principi. Date le qualità dell'avversario sembra quasi un'impresa impossibile, ma il fattore casa può rivelarsi un'arma a doppio taglio. E il motivo principale può arrivare dalla storica Kop.

Per la partita di questa sera contro i campioni in carica, i Reds dovranno tenere a mente la canzone che gli ha sempre contraddistinti, ovvero la storica "You will never walk alone". (Non camminerai mai da solo). Un canto che è diventata una seconda pelle per i tifosi del Liverpool e che è stata oggetto anche di diversi film, tra cui quello del regista André Schäfer che, nel 2017, produsse un docufilm intitolato con l'omonimo testo.

Dentro quella canzone, incisa da Gerry and the Pacemakers nel 1963, c'è un significato molto profondo. Un significato che il regista ha provato a spiegare tramite la testimonianza di diverse bandiere del Liverpool e tifosi. Quel testo è molto più di una semplice canzone, è un simbolo. Un simbolo che oggi la squadra di Arne Slot dovrà usare come arma per rimontare uno svantaggio che, nonostante i 2 gol, sembra una montagna da scalare. Questa sera ci sarà un'Anfield tutto esaurito, un nuovo segno che il Liverpool "non camminerà mai da solo".