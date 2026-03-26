Come Winston Churchill è riuscito a dare all'Inghilterra la mentalità vincente nel 1940, lo stesso dovrà fare Gennaro Gattuso questa sera

Mattia Celio Redattore 26 marzo - 10:20

Il grande giorno è arrivato. Oggi l'Italia si gioca la prima fetta di qualificazione al Mondiale 2026. Alla New Balance Arena di Bergamo la squadra di Gennaro Gattuso ospita l'Irlanda del Nord, reduce dal terzo posto nel suo girone e desiderosa di giocare un brutto scherzo agli azzurri come a Belfast nel 1958. Dopo le recenti delusioni contro Svezia e Macedonia del Nord, l'Italia non può assolutamente fallire una terza volta. Italia-Irlanda del Nord, fischio di inizio alle 20:45.

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Italia-Irlanda del Nord come ne "L'ora più buia" di Joe Wright del 2017 — Per la terza volta consecutiva l'Italia è costretta a giocarsi la qualificazione al Mondiale dai playoff. La quarta in totale. L'unica soddisfazione è arrivata nel 1997 quando abbiamo avuto la meglio sulla Russia: 1-1 a Mosca e 1-0 a Napoli. Di seguito, le dolorose eliminazioni per mano di Svezia e Macedonia del Nord. L'Italia non prende parte al Mondiale ormai dall'edizione 2014 in Brasile. Troppo tempo per una squadra che nella storia è salita sul tetto del mondo 4 volte e non può certo permettersi di fallire una terza volta.

Nonostante i favori del pronostico, come anche nelle altre due edizioni, il rischi di perdere esiste. Un momento che i tifosi azzurri sperano davvero di non vivere. Sperano di non vivere "L'ora più buia". Stiamo parlando del film uscito nel 2017 e vincitore di ben 5 Oscar con protagonista Gary Oldman (vincitore del premio miglior attore protagonista) nei panni del Primo ministro britannico Winston Churchill chiamato a prendere in mano le sorti dell'Inghilterra durante il conflitto con la Germania Nazista.

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In vista della partita di questa sera, Gennaro Gattuso è chiamato a vestire i panni non solo di allenatore ma anche, appunto, di Primo ministro. Fortunatamente non viviamo durante il nero periodo della Seconda Guerra Mondiale, ma per l'Italia la posta in palio è altissima. Data poi la storia del calcio azzurro. Per la terza volta sugli azzurri e su tutti i tifosi incombe il pericolo dell'eliminazione dalla Coppa del Mondo. In questa "ora buia" per il calcio italiano, l'ex centrocampista del Milan, arrivato lo scorso settembre dopo le dimissioni di Luciano Spalletti (nel film di Neville Chamberlain) è chiamato a risollevare un intero paese e condurlo al Mondiale (nel film alla vittoria sui nazisti).

Il film, come ricordiamo, si chiude con il famoso discorso di Winston Churchill alla Camera dei Comuni al termine del quale ottiene tutto il sostegno sperato. Anche dell'opposizione. Il discorso era chiaro: mai arrendersi. Ebbene, sarà proprio questo il compito di Gattuso: dare la mentalità vincente alla squadra in una partita in cui ci si gioca davvero tutto.

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