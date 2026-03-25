Sulla carta gli azzurri sono dati per favoriti ma le recenti delusioni devono fare riflettere. Domani Gattuso e compagni si giocano tutto

Mattia Celio Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 14:32)

Il momento della verità è arrivato. L'Italia si gioca per la terza volta consecutiva il passaggio al Mondiale tramite i playoff. Dopo le due recenti delusioni contro Svezia e Macedonia del Nord, la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi di mancare l'appuntamento con la Coppa del Mondo per la terza volta. Domani sera alla New Balance Arena di Bergamo arriva l'Irlanda del Nord, reduce dal terzo posto nella fase a girone. Fischio di inizio alle 20:45.

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Italia-Irlanda del Nord: come arrivano le due squadre alla sfida — Dall'Italia ci si aspettava molto di più. Le due debacle nella fase a girone contro la Norvegia (3-0 e 1-4) hanno costretto per la terza volta gli azzurri a tentare la qualificazione al Mondiale attraverso i playoff. La squadra di Gennaro Gattuso non prende parte alla Coppa del Mondo ormai dall'edizione 2014 in Brasile. Troppo tempo per una squadra che nella storia ha alzato la Coppa ben 4 volte. Per Donnarumma e compagni, comunque, ora è tempo di dimenticare il passato e pensare a domani sera, anche perché domani arriverà un avversario che darà tutto e che, in confronto all'Italia, ha ben poco da perdere.

Reduce dal terzo posto nella fase a gironi dietro Germania e Slovacchia, l'Irlanda del Nord arriva alla sfida di domani sera sicuramente con meno pressione rispetto all'Italia, ma che comunque darà tutto per arrivare al Mondiale al quale non prende parte ormai da ben 40 anni, ovvero da Messico 1986. La squadra di Michael O'Neill si presenterà a Bergamo senza la stella Bradley, il terzino destro del Liverpool, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio lo scorso gennaio, ma lo stesso tecnico nordirlandese ha detto che questa posizione di sfavoriti può rappresentare un'arma a doppio taglio.

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Italia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni — Per la sfida di domani sera Gennaro Gattuso dovrebbe puntare sul 3-5-2, più congeniale alle caratteristiche dei giocatori convocati. I dubbi si chiamano Bastoni e Mancini, entrambi arrivati con qualche acciacco ma stringono i denti. Nel caso dovessero dare forfait, o almeno uno di loro, Buongiorno sarebbe la prima scelta. Calafiori sicuro del posto come anche Di Marco, mentre sulla fascia ballottaggio tra l'esperto Politano e il volto nuovo Palestra. A centrocampo il trio Locatelli-Barella e Tonali. Coppia di attacco Retegui-Kean (leggermente favorito su Pio Esposito).

Come accennato, l'Irlanda del Nord non potrà contare sul suo giocatore più rappresentativo, Conor Bradley. Ma i pericoli per l'Italia sono tutt'altro che finiti. Occhio infatti all'esterno del Sunderland Hume a destra e il numero 10 Donley in attacco in coppia con Price. McDonnell in cabina di regia con il supporto delle mezz'ali Lyons e Galbraith. Lewis sarà il quinto di sinistra. La difesa sarà formata da McNair, McConville e Brown, mentre tra i pali ci sarà Hazard.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso

Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Commissario Tecnico: Michael O'Neill

Il pronostico di DDD — Non si può sbagliare... di nuovo. L'Italia deve assolutamente prendere parte al prossimo Mondiale. Sulla carta gli azzurri sono dati per favoriti ma questo non vuol dire prendere l'avversario sotto gamba. Le ultime due recenti esperienze ce lo hanno insegnato. La vittoria della squadra di Gattuso è data a 1,25, mentre una eventuale (e dolorosa) vittoria degli ospiti a 13. Mentre un pareggio al 90' a 5,25

Pronostico consigliato, ma non per scaramanzia: 1