Dopo il 2-2 dell'Olimpico, Atalanta-Lazio scenderanno in campo questa sera per la sfida di ritorno. In palio un posto nella finalissima di Roma il prossimo 13 maggio. Per la squadra di Raffaele Palladino, in caso di successo, sarebbe la terza finale negli ultimi 7 anni, mentre i biancocelesti tornerebbero a giocarsi il trofeo a 7 anni dall'ultima volta, ovvero dalla vittoria del 2019 proprio contro gli orobici.
Coppa Italia
CINEGOL Atalanta-Lazio, un film di Carlo Vanzina: “Torno indietro e cambio vita”
Atalanta-Lazio, orobici e biancocelesti come in "Torno indietro e cambio vita" di Carlo Vanzina (2015)—
Atalanta-Lazio si preparano per la sfida che deciderà chi andrà a Roma a giocarsi la finalissima della Coppa Italia il 13 maggio. Dopo il 2-2 dell'andata, biancocelesti e orobici si preparano a dare vita ad una partita che promette di stare in bilico dall'inizio alla fine. Così come lo dice anche la storia. La sfida di domani, inoltre, sarà molto speciale per l'ex di turno Daniel Maldini, pronto a dare un dispiacere alla sua ex squadra.
Proprio per questo la partita di domani la si potrebbe paragonare al film "Torno indietro e cambio vita" di Carlo Vanzina uscito nelle sale nel 2015. La commedia vede come protagonista Marco (Raoul Bova) che dopo 25 anni di matrimonio viene mollato dalla moglie (Giulia Michelini) e una sera, mentre in giro con il suo amico di una vita Claudio (Ricky Memphis), vengono entrambi investiti da una macchina e svengono, e, quando si risvegliano, si ritrovano nel 1990, ritornati ragazzi, sui banchi di scuola e costretti a rivivere i problemi tipici di quell'età: la paghetta, gli orari, le interrogazioni e per Marco anche il primo fatidico incontro con Giulia.
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Il salto indietro nel tempo diventa dunque una grande occasione per rimediare all'errore di essersi innamorato di Giulia. Lo stesso discorso potrebbe valere per l'attaccante della Lazio. Qui ovviamente non si parla di salto indietro nel tempo nel vero senso della parole ma dal punto di vista nostalgico. Maldini, come ricordiamo, è passato alla Lazio lo scorso gennaio proprio dal club bergamasco dove, in un anno, ha realizzato solo 3 reti in 22 presenze. Un andamento non certo entusiasmate.
Il ritorno alla New Balance Arena può significare, come per Marco, un'occasione importante per il figlio di Paolo. Nonostante le non eccellenti migliori condizioni fisiche, il classe 2001 dovrebbe comunque essere della partita e in caso Sarri lo mandasse in campo proverà certamente a dare un dispiacere ai suoi ex tifosi e, nello stesso tempo, portare i capitolini alla finalissima dell'Olimpico. Un modo per dare una svolta ad una stagione molto difficile per lui e per i capitolini.
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