Come Marco è tornato indietro nel tempo per rimediare all'errore di essersi innamorato di Giulia, Daniel Maldini (l'ex di turno) farà lo stesso per dare un dispiacere alla sua ex squadra

Atalanta-Lazio si preparano per la sfida che deciderà chi andrà a Roma a giocarsi la finalissima della Coppa Italia il 13 maggio. Dopo il 2-2 dell'andata, biancocelesti e orobici si preparano a dare vita ad una partita che promette di stare in bilico dall'inizio alla fine. Così come lo dice anche la storia. La sfida di domani, inoltre, sarà molto speciale per l'ex di turno Daniel Maldini , pronto a dare un dispiacere alla sua ex squadra.

Proprio per questo la partita di domani la si potrebbe paragonare al film "Torno indietro e cambio vita" di Carlo Vanzina uscito nelle sale nel 2015. La commedia vede come protagonista Marco (Raoul Bova) che dopo 25 anni di matrimonio viene mollato dalla moglie (Giulia Michelini) e una sera, mentre in giro con il suo amico di una vita Claudio (Ricky Memphis), vengono entrambi investiti da una macchina e svengono, e, quando si risvegliano, si ritrovano nel 1990, ritornati ragazzi, sui banchi di scuola e costretti a rivivere i problemi tipici di quell'età: la paghetta, gli orari, le interrogazioni e per Marco anche il primo fatidico incontro con Giulia.